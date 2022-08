Kunstkring ‘t Paletje met een nieuw bestuur van start

De pandemie hakte er bij Kunstkring ‘t Paletje hard in. Niet alleen was er van modeltekenen plots geen sprake meer, maar de groep moest nadien ook op zoek naar een nieuw bestuur. De nieuwe start komt er op woensdag 7 september in de bovenzaal van café Bockor in Ardooie.

Kunstkring ‘t Paletje bestaat al ruim dertig jaar en werd opgericht door een groep mensen die modeltekenen of -schilderen studeerden aan de Roeselaarse Academie voor Schone Kunsten. De kunstkring biedt beginners en gevorderden, tekenaars, beeldhouwers en schilders de kans om zich via wekelijkse sessies verder te bekwamen in het artistiek interpreteren van een mannelijk of vrouwelijk naaktmodel.

Het nieuwe bestuur bestaat uit voorzitter Kris Herteleer, ondervoorzitter Eric Verbrugge en secretaris-penningmeester Jef Pollée. “We hebben het modellenbestand gevoelig uitgebreid”, vertelt de voorzitter. “En we hebben de accommodatie aangepast met een professionele led-verlichting. Met een nieuw ligbed worden de zittende en staande poses straks ook uitgebreid met een liggende houding.”

We hebben het modellenbestand gevoelig uitgebreid

“We nemen een nieuwe start op woensdag 7 september om 19.15 uur. Iedereen die met ons wil komen modeltekenen is welkom in de ruime, verwarmde bovenzaal van café Bockor op het marktplein van Ardooie. We hopen de vroegere leden massaal terug te zien maar ook nieuwe mensen zijn van harte welkom.”

Meer info bij Kris Herteleer te verkrijgen via 0498 10 29 35. (BCR)