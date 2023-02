Kunstkring Roderick toost op 2023 vol activiteiten

Tijdens een drink op het nieuwe jaar heeft voorzitter Carine Maeckelberghe van Kunstkring Roderick het jaarprogramma voor 2023 voorgesteld. Op het programma staat een rist activiteiten vol kunst en poëzie. “Het is fijn om te zien hoe de leden van de kunstkring, een hechte vriendengroep, zich verbonden blijven voelen door hetgeen zo belangrijk is in het leven: kunst, schoonheid en creativiteit”, stelt de voorzitter.

Het werkjaar van kunstkring Roderick start met de Roderickroute, die deze keer plaatsvindt in het paasweekend van 7 tot 10 april. “Het vertrekpunt wordt cc Ipso Facto, waar ook de brochure te verkrijgen zal zijn. Zowel eigen leden als gastkunstenaars nemen deel aan dit initiatief dat in Oudenburg al een vaste waarde is. Dit jaar zal je onze kunstenaars vinden op een zevental locaties”, vertelt Carine Maeckelberghe.

De kunstkring zorgt het jaar door voor boeiende activiteiten. Een volgend groots project is de poëzie- en kunstroute in Oudenburg en Roksem, in samenwerking met de bibliotheek. Dit jaar is het thema Open de tijd. “Negentien kunstenaars hebben een nieuw werk gecreëerd dat in een van de etalages zal te zien zijn van 1 mei tot 31 augustus, samen met een twintigtal gedichten rond hetzelfde thema. Met de groep doen we samen de wandeling in Oudenburg, waar de kunstenaars dan uitleg kunnen geven bij hun werk.”

Samenwerking

“Vanaf zondag 7 mei hernemen we ook ons maandelijks kunstcafé: elke eerste zondag van de maand komen we samen in ‘t Spaans Tolhuis, onze nieuwe stek voor een kunstbabbel, hapje en drankje.”

Nieuw is dat er een samenwerking komt met de natuurfotografen van het domein De Hoge Dijken. Elke zondagvoormiddag en woensdagnamiddag kan je er voortaan naast de foto’s ook werk van een van de kunstenaars ontdekken.

“In september organiseren we dan onze jaarlijkse uitstap: deze keer bezoeken we de stichting Folon, een museum in Terhulpen op het domein Solvay. Samen op uitstap en genieten van kunst is nu eenmaal ook een van onze doelen”, benadrukt voorzitter Carine Maeckelberghe. “En in oktober houden we dan een tweedaagse, met op vrijdag 13 oktober een poëzieavond in samenwerking met de bib, en op zaterdag 14 oktober ons ledenfeest.”