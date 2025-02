Kunstkring Roderick pakt uit met overzichtsexpo

In Oudenburg en omstreken is kunstkring Roderick een gevestigde waarde. De jaarlijkse kunstroute is een begrip en kan rekenen op een ruime belangstelling.

“We kregen vorig jaar enorm veel lovende reacties en in het nieuwe werkjaar pakken we uit met een vernieuwend concept”, vertelt voorzitter Carine Maeckelberghe (66). “Van 2 tot 4 mei organiseren we een overzichtstentoonstelling in de Arnolduszaal, op het binnenplein van de Abdijhoeve en op de cultuurzolder. Een twintigtal leden tonen daar een selectie van hun werken. De cafetaria zal open zijn en er is een doorlopende tombola met mooie prijzen. Op zaterdagavond houden we ook ons ledenfeest.”

De overzichtstentoonstelling vormt meteen ook het startschot voor de poëzieroute die van 1 mei tot 31 augustus loopt en als thema ‘Clair-obscur, tussen licht en donker’ kreeg. “Kunstenaars creëren speciaal voor deze editie nieuw werk rond dit thema”, zegt Carine. “Daarnaast hebben we nog een bijzondere toevoeging: in het RAM wordt een ‘donkere kamer’ ingericht, waar kunstwerken in het donker worden tentoongesteld en onder begeleiding betast mogen worden. De donkere kamer blijft open tot 15 juni.”

Ook op andere manieren blijft de kunstkring actief. In het paviljoen van de Zaagbek bij domein De Hoge Dijken krijgt de kunstkring regelmatig de kans om beelden tentoon te stellen, een mooie combinatie met de natuurfoto’s die daar hangen.

Kunstcafés

De kunstcafés in het Spaans Tolhuis zijn intussen eveneens een vaste waarde geworden, net als de kunst- en poëzieroute die in samenwerking met de bib en de stadsdiensten wordt georganiseerd. Daarnaast staan er elk jaar een culturele uitstap, een nieuwjaarsbijeenkomst en een poëzieavond op het programma. Voorzitter Carine is trots op hoe de groep blijft groeien en vernieuwen: “Het is prachtig om te zien hoe kunst, schoonheid en creativiteit ons blijven verbinden. We kijken ernaar uit om iedereen opnieuw te verwelkomen op onze activiteiten.” (SVE)