Kunstkring Iris stelt tentoon in Jan Garemijnzaal van Belfort

De Koninklijke Kunstkring Iris, die vorig jaar haar 70ste verjaardag vierde, brengt opnieuw een groepstentoonstelling. Deze heeft plaats van 3 februari tot en met 8 februari in de Jan Garemijnzaal, op het gelijkvloers van het Belfort op de Markt van Brugge.

“Onder de noemer Kunst@Iris brengen we werken van verschillende kunstdisciplines onder de aandacht”, zegt bestuurslid van de kunstkring en deelnemend kunstenares Linda De Backer. “Samen vormt het een geheel van kleur en emotie. Je kunt er het werk van achttien kunstenaars bekijken.”

Goede vrienden

“De Kunstkring Iris is dus 70 jaar geleden ontstaan en is door de jaren heen steeds sterker uitgegroeid tot een groep kunstenaars die vaak ook goede vrienden zijn en elkaar ondersteunen en inspireren”, verduidelijkt Linda. “Er zijn mensen die schilderen, zoals ikzelf, maar ook de disciplines fotografie, beeldhouwkunst en glaskunst zijn aanwezig binnen onze kunstkring. We doen minstens twee groepstentoonstellingen per jaar – een in Brugge en een in Damme – en maken ook regelmatig uitstapjes naar musea en andere artistieke plaatsen in Brugge en andere steden.”

(PDV/foto DC)