Kunstkring Iris stelt tentoon in Belfort

Van Valentijnsdag 14 februari tot en met 25 februari stelt Kunskring Iris, die intussen meer dan zeventig jaar bestaat, tentoon in de Jan Garemijnzaal van het Belfort. Thema van de expositie is Kunstkunstig.

Kunstkring Iris bestaat 72 jaar en is door de jaren heen uitgegroeid tot een ruime groep kunstenaars die elkaar ondersteunen en inspireren. “Bovendien zijn er ook al heel wat mooie vriendschappen ontstaan binnen de kunstkring”, zegt bestuurslid en kunstenares Linda De Backer. “Er zijn mensen die schilderen, zoals ik, maar ook disciplines zoals fotografie of beeldhouwkunst worden beoefend binnen de kunstkring.” Met start op Valentijnsdag 14 februari en tot en met 25 februari houdt Kunstkring Iris opnieuw een groepstentoonstelling. Net als wel vaker heeft die plaats in de Jan Garemijnzaal op het gelijkvloers van het Belfort. “Kunstkunstig is het thema van de tentoonstelling: de kunst om creativiteit om te zetten in een tastbaar en visueel gegeven met de nodige stielkennis en materiaalkennis”, zegt Linda De Backer. “De open en doorzichtige opstelling laat toe dat de kunstwerken met elkaar én met de toeschouwer in dialoog gaan. De kunstenaars zijn zoveel mogelijk aanwezig op de tentoonstelling.”

Boeiende wereld

Schilderkunst, keramiek, grafiek, tekenkunst, glaskunst, textiel en beeldhouwwerken moeten de bezoekers meenemen in de boeiende wereld van de kunstenaars. Deelnemende kunstenaars zijn: Arthur Ameel, Macha Welvaert, Linda De Backer, Francis De Clopper, Piet Godderis, Bea Steen, Yves Demuyt, Rudy Dewaele, Micheline Vancompernolle, Rosemarie Herszog, Martina Trager, Susanna Ghazaryan, Liliane Decuypere, Blue Glasart, Geert Van Acker, Marcel Clayes, Jules Vandeweyer, Marc Caelenberghe en Marleen Serrien. (PDV)

De tentoonstelling is gratis toegankelijk, elke dag van 10 uur tot 18 uur.