Kunstkring Da’s Art stelt tentoon in Ettelgem

Zes Gistelse kunstenaars wijken voor een mooi kunstproject uit naar de naburige gemeente Ettelgem. Arlette Lems, Roland Ide, Martine Van Litsenburgh, Danny De Rycker, Manuela Bubendey en Erwin David. Dat zijn de kunstenaars van Gistel en deelgemeente Snaaskerke die drie weekends lang tentoon zullen stellen onder de noemer ‘Art from nature’. Decor is het mooie Romaans kerkje van Ettelgem in buurgemeente Oudenburg. “We werken allemaal met natuurlijke materialen die we vervolgens tot kunststukken verwerken”, verwijzen de organisatoren naar de titel van het tentoonstellingsproject. “Het gaat dan over bijvoorbeeld ijzer, wol, klei, stro, wilgentenen of vlas tot bladeren om verf te maken. Het eindresultaat is onder andere beeldende kunst, keramische werken, sjaals, teddyberen, gevlochten bijenkorven en ‘metal recup art’. Een brede waaier aan kunstvormen dus.” De expo opent in het weekend van vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 maart en is daarna ook open in de weekends van 17, 18 en 19 maart, en 24, 25 en 26 maart. Op vrijdag is de zaal open van 17 tot 20 uur, op zaterdag en zondag van 14 tot 19 uur. (TVA)