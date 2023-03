Kunstkring 20-10 opent expo Eenheid in gemeentehuis Langemark-Poelkapelle

In het gemeentehuis van Langemark-Poelkapelle is de tentoonstelling ‘Eenheid’ van Kunstkring 20-10 geopend met een vernissage op vrijdag 3 maart. 22 kunstenaars tonen er samen zo’n zestigtal werken, gaan van keramiek tot schilderijen.

Tweeëntwintig kunstenaars van Kunstkring 20-10 mochten elk drie tot vier kunstwerken selecteren om te exposeren in de tentoonstelling ‘Eenheid’ in het gemeentehuis van Langemark-Poelkapelle. “De kunstkring is heel belangrijk voor Langemark-Poelkapelle, want deze groep zorgt voor verbinding tussen de kunstenaars, zodat ze elkaar kunnen inspireren én mekaar aansteken en motiveren”, zei schepen van Cultuur Laurent Hoornaert (Tope8920) op de vernissage op vrijdag 3 maart. “De Kunstkring toont zich ook ambitieus en zit boordevol plannen. Zo werkten ze een mooie collage-muur uit in de bibliotheek én hebben ze een idee om een aantal kleurige bankjes te realiseren in de gemeente via het Burgerbudget.”

Liefde en passie voor de kunst

Na het voorzitterschap van oprichter Eric Verbrugge en vervolgens Hendrik Cherchey en Stefan Vandewildemeersch, staan nu twee vrouwen aan het hoofd van Kunstkring 20-10: Marie-Claire Rasalle uit Ieper en Veerle Haeyaert uit Bikschote. “De titel ‘eenheid’ staat onder andere voor éénstemmigheid, gezamenlijkheid en is het tegenovergestelde van disharmonie en onenigheid”, zegt Marie-Claire. “In ons geval staat het voor éénstemmigheid betreffende onze liefde en passie voor de kunst.”

De expo loopt tot 30 mei en is tijdens de week elke voormiddag vrij te bezoeken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Ook op zaterdag 11 maart is de tentoonstelling te bezoeken van 14 uur tot 17.30 uur. (TOGH)