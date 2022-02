Kunstkamer De Queeste viert dertigste verjaardag: “Het is belangrijk steeds te blijven vernieuwen”

Kunstkamer De Queeste langs de Trappistenweg 54 in Abele viert dit jaar zijn dertigste verjaardag. Heel wat tentoonstellingen worden gepland. Organisator Theun Vonckx wil alvast altijd blijven verder bouwen en niet blijven teren op een glorieus verleden.

Bij het binnenrijden van Abele vanuit Watou, ziet men bij het begin van de huizenrij vrije basisschool De Kleine Prins. Velen weten echter niet dat aan de voorzijde van het gebouw in het voormalige nonnenklooster zich Kunstkamer De Queeste bevindt. Doorheen de jaren werd het gewoon De Queeste en nu wordt het zelfs De Queeste Art. Theun Vonckx (40) is momenteel beroepshalve bezig met het organiseren van tentoonstellingen. Hij trad in de voetsporen van zijn vader Dirk, die dertig jaar geleden al uitpakte met exposities in Loker. Toen het voormalige klooster kon aangekocht worden, verhuisde de tentoonstellingsruimte naar Abele.

Tijdens de exposities vertegenwoordig ik als het ware de kunstenaars

Theun Vonckx studeerde antropologie met Afrikaanse talen en culturen aan de UGent. “Momenteel woon ik in Brussel en ik kom zowat overal in het land om tentoonstellingen en aanverwante zaken te organiseren. Ook trek ik veel naar het buitenland, vooral dan Londen. Ik organiseer ook tentoonstellingen in De Queeste. Tijdens de tentoonstellingen vertegenwoordig ik als het ware de kunstenaars. Eigenlijk heb ik een droomjob gevonden, waar ik elke dag van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat mee bezig ben”, zegt Theun Vonckx die alvast hoopt dat het jubileumjaar 2022 ook een droomjaar wordt voor de kunstenaars.

Voor De Queeste waren de voorbije coronajaren alvast helemaal niet slecht. “We hebben onze vaste bezoekers en hebben ook heel veel nieuwe mensen ontmoet. En dat doet echt wel goed. Mijn vader Dirk is jaren terug begonnen met de organisatie van een galerij op locaties zoals de Sint-Pietersabij in Gent en ook tijdens het zomers Kunstenfestival in Watou. Later werd dan een huisje aangekocht in Loker en nu zitten we dus al jaren hier in Abele. Alles samen bestaat Kunstenkamer De Queeste dus al dertig jaar, en daar zijn we bijzonder trots op. Waar mijn pa begon met grafiek uit het voormalig Oostblok, zijn we overgegaan naar het tentoonstellen van schilderijen en dit van vooral buitenlandse kunstenaars, die ook gericht zijn op het ontdekken van nieuwe dingen. Er dient immers altijd verder opgebouwd te worden, teren op een glorieus verleden blijft niet duren” weet Theun Vonckx, die een voorliefde heeft voor Britse kunstenaars. (PC)

Wie op de hoogte wil blijven van de tentoonstellingen in De Queeste kan zich inschrijven via dequeeste-art.be of via een mail naar info@dequeeste-art.be.