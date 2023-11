Kunsthuis@home te gast in Tielt

De bezoekers van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt kunnen de komende weken genieten van de werken van kunsthuis@home, de kunstkring van Ruiselede.

Deze 254ste tentoonstelling in het Tieltse ziekenhuis werd geopend door de Ruiseleedse burgemeester Greet Deroo. De Ruiseleedse kunstkring is ooit begonnen met één schildersavond van Paint en groeide uit tot deze bloeiende vereniging. Er zijn vier verschillende groepen: beginners ‘Picassogroep’, schildersgroep ‘Start to Paint’, de kalligrafieklas en de crea-afdeling ‘Het Ruisleeds Ateljee’.

(gf)