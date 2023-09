Kunsthappening Mix-Art lokt veel volk: “Concept is goed zoals het nu is”

Op zaterdag 16 en zondag 17 september organiseerde kunstkring Art from Love in het MEC Staf Versluys een nieuwe editie van zijn Mix-Art kunsthappening. “We zijn overdonderd door de grote belangstelling van zowel kunstenaars als bezoekers”, liet voorzitter Magda De Schepper na afloop optekenen.

Kunstkring Art from Love, die een 70-tal lokale kunstenaars verenigt, organiseerde afgelopen weekend een nieuwe editie van Mix-Art. In de foyer en de grote zaal van het MEC Staf Versluys kon je op de kunsthappening 52 standhouders terugvinden, die fier met hun werk pronkten. “We hebben de voorbije dagen heel veel gelukwensen gekregen voor zowel onze organisatie als het niveau van de deelnemers. Ik moet zeggen dat dat niveau elk jaar opnieuw stijgt. Dat is uiteraard in de eerste plaats te danken aan de kwaliteit van de deelnemende kunstenaars”, legt Magda De Schepper uit. “Opmerkelijk is ook dat wie ons een bezoek brengt heel erg geïnteresseerd blijkt in het werk van de kunstenaars, een praatje slaat met hen, de werken bespreekt.” In zijn huidige vorm was Mix-Art aan zijn derde editie toe. “Voordien organiseerden we met Art from Love 10 jaar lang een beperktere kunsthappening met maximaal 20 kunstenaars. Onze kunstbeurs viel ook enkele jaren samen met een lokale handelsbeurs. Maar het is goed zoals het nu is.” Ook omdat Mix-Art kansen biedt aan de zowat 70 eigen leden. “Zij kregen uiteraard als eerste de kans om deel te nemen. Verder hebben we de expo aangevuld met hobbyisten. En die kwamen soms van ver. Tot uit Brussel en Antwerpen toe.”

Geen uitbreiding

“Opvallend was dat we dit jaar heel veel vraag uit Brugge kregen om mee te doen aan Mix-Art. Maar ook al hebben we het even overwogen, we hebben uiteindelijk beslist om niet verder uit te breiden. We willen de organisatie niet boven ons hoofd laten groeien. Vergeet immers niet dat ons bestuur uit een handvol mensen op leeftijd bestaat. Zo’n beurs op touw zetten, vergt heel veel van ons. Gelukkig konden we ook dit jaar weer rekenen op de hulp van Matthias en Karel Willaert, die experten zijn in het opbouwen van een expo.”