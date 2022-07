Kunstgevelroute in Bredene-Dorp wordt uitgebreid: “We spelen de route ook toeristisch uit”

Bredene-Dorp is drie gevelkunstwerken rijker. “Elk jaar komen er bij, maar we beperken ons tot het Dorp. We spelen de route ook toeristisch uit”, zegt cultuurschepen Alain Lynneel.

“Toen ik hier kwam wonen, vond ik de gevels grijs. Ik stapte 21 jaar geleden naar het gemeentebestuur en kreeg groen licht om de gevels op te fleuren”, zegt bewoonster en kunstenares Annie Vanhee. “Telkens met de toestemming van de eigenaar maak ik een ontwerp, geïnspireerd op wat zij mij aanreiken. Dit jaar is het in de Dorpstraat 7 een vogel geworden omdat de bewoner iets wou met de natuur. En voor het pand in de Sluizenstraat 1 ging ik aan de slag met de opmerking dat het er veel waait. In de beginjaren werkte ik een maand aan een gevel, maar tegenwoordig duurt het twee weken.”

“Er zijn inmiddels 27 beschilderde huizen. Gevels die veel in de zon staan, moeten ook bijgewerkt worden. Rood is een kleur die door veel zonlicht opgeslorpt wordt.”

Nieuwe plannen

Annie heeft al plannen voor volgend jaar. “In de Molenstraat komt er een nieuwe gevel bij rond het thema liefde”, lacht Annie, die dit jaar hulp van Jerry Lauwers. “Ik maak murals en het was een wens van me om eens te kunnen samenwerken met Annie. Dat is erg meegevallen. De samenwerking levert ook een gezamenlijke expo op van onze werken in september in De Fakkel”, aldus de gevelkunstenaar.

Bredene had een ‘Crystal Ship avant la lettre’ en speelt die troef ook uit. “Er werd een brochure opgemaakt met meer info over de gevels. Mensen kunnen de route te voet of met de fiets afleggen. We houden de gevelkunst enkel in Bredene Dorp. Ook volgend jaar wordt de route nog uitgebreid”, zegt cultuurschepen Alain Lynneel (Vooruit).