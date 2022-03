Kunstfanaat en Aqualex-curator Lieselot viseert Jan met de pet: “Warm maken voor kunst en design”

De grafische vormgeefster en kunstfanaat Lieselot Vandecappelle, bekend van Egomaniac, verruimt haar horizon nog verder en gaat nu ook in Knokke aan de slag. Ze is er curator van de nieuwe artistieke conceptstore van het designwaterkranenbedrijf Aqualex uit Deerlijk. “Ik ben dolenthousiast dat ik mijn netwerk van galeristen en kunstenaars kan warm maken voor dit mooie project.”

Lieselot Vandecappelle, afkomstig uit Ieper maar met vaste woon- en werkplaats in Kortrijk, ademt design, kunst en verfijning. En ook wel humor. In al haar professionele bezigheden en passies. De dame die er prat op gaat steeds op hoge hakken te lopen, uitgezonderd bij het sporten, volgde in haar middelbare schooltijd in Ieper de kunsthumaniora en trok later naar Sint-Lucas in Gent voor de opleiding grafische vormgeving. De prille aanleiding voor de start van haar bedrijf Egomaniac in 2006 kwam er toen ze een paar gepersonaliseerde T-shirtjes maakte voor haar metekindje. Andere mensen vroegen er ook naar, Lieselot begon met een eigen webshop en zo was de trein van Egomaniac vertrokken. Na een tijdje kwam Lieselots zus Katrijn aan boord. Naast textiel met leuke, grappige gepersonaliseerde opdrukken startte het bedrijf ook met een eigen lijn en breidde het uit naar de productie van babypakjes, ondergoed en slaapgerief. Lieselot was op jonge leeftijd al geïnteresseerd in kunst, mode, architectuur, interieur en cultuur. Later trok ze naar verschillende kunstbeurzen en begon zelf ook kunst te verzamelen. Op die manier bouwde ze een enorm netwerk uit en deed ze enkele waardevolle vriendschappen op in de kunstwereld.

De high-end belevingsruimte zal voor iedereen toegankelijk zijn

Designkranen

Maar ook in de ondernemerswereld heeft Lieselot goede contacten. Zoals met het bedrijf Aqualex, gevestigd in Deerlijk, en zijn CEO en oprichter Alexander Vanlerberghe. Dit bedrijf is gespecialiseerd in designkranen en innovatieve drinkwatersystemen voor gefilterd, gekoeld, bruisend en heet water, rechtstreeks uit de leidingwaterkraan. Aqualex zet de waterkranen in de markt als designobjecten en wil zich nog sterker op design en verfijning gaan toeleggen. Net daarom opent het bedrijf op Wereldwaterdag (22 maart) een conceptstore langs de Kustlaan in Knokke. “Toen Alexander, die ik ken omdat ik zelf een van de eerste klanten van het bedrijf was, me vroeg om curator te worden van deze conceptstore dacht ik direct: Dit is de job van mijn leven!” vertelt Lieselot. “Ik heb zeer veel goeie kunstenaars, galeristen en verzamelaars kunnen warm maken voor dit prachtige project. De high-end belevingsruimte zal voor iedereen toegankelijk zijn en ik hoop zo bij manier van spreken ook Jan met de pet binnen te trekken om kennis te maken met kunst en design. Ik kijk uit naar de samenwerking met galerijhouders als Samuel Vanhoegaerden en kunstenaars als Koen Van den Broek, Tom van Puyvelde, Marlies De Clercq en Thomas Lerooy.”