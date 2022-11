Kunstenhuis R121 is vijfde kunstinitiatief in Rijselstraat en opent met Iepers getinte expo

De galerijen en kunstenhuizen schieten als paddenstoelen uit de grond in de Rijselstraat. Met Kunstenhuis R121 opent op zondag 27 november al een vijfde kunstinitiatief in de straat. Vijf kunstenaars met een Ieperse link kruiden de openingstentoonstelling.

Initiatiefnemers van R121 zijn Bea Van Imschoot (65) en Filip De Cock (66), die in de Lombaardstraat wonen. “Eigenlijk begonnen we met het zoeken naar een atelier voor Filip, die zelf kunstenaar is”, vertelt Bea. “Eerst zochten we naar kleinere locaties, maar die waren dan toch niet geschikt. Dit huis stond al heel lang leeg – en was heel erg vervallen – en lag dicht bij onze woning. Van het ene kwam het andere. We kochten het in januari en in maart startten we met de werken.”

Geen commerciële insteek

Het resultaat is een gezellig kunstenhuis met op drie verdiepingen expositieruimtes. De naam R121 verwijst naar het adres: Rijselstraat 121. “We zijn anders dan andere kunsthuizen, want wij hebben bewust gekozen voor de formule van een vzw omdat we niet direct een commerciële insteek hebben”, vervolgt Bea. “We willen ons richten op het optimaliseren van gelegenheden en kansen voor kunstenaars om zich te tonen. In eerste instantie voor kunstenaars uit de omgeving van Ieper, maar niet exclusief.”

Ieperse expo

De Ieperse insteek is alvast duidelijk in de line-up van de openingstentoonstelling. Naast Filip De Cock zijn dat Bernard Sercu, Bieke Depuydt, Filip De Cock, Katleen Deleu en Rebecca Dufoort. “Allemaal hebben ze een band met Ieper. Ofwel zijn ze hier geboren, ofwel hebben ze hier gestudeerd of ze wonen hier nog. Rebecca Dufoort woont in Tielt, maar won in Ieper wel haar eerste prijs in het kader van het concours Louise Dehem”, gaat Bea verder.

“In de tentoonstelling zal je zien dat er homogeniteit is tussen de werken”, pikt Filip in. “Kunstenaars raken elkaar met het geometrische. Er zit ook een boodschap in.”

Ontwikkeling van de regio

R121 heeft een denkgroep die mee helpt voorstellen uitwerken. Bernard Sercu is een van de kunstenaars die ook tot de denkgroep behoort. “We helpen mee zoeken naar kunstenaars die we kunnen samenbrengen”, zegt Bernard. “Dat is de bedoeling, ook voor de ontwikkeling van de regio op vlak van kunst. Men krijgt soms de opmerking: jullie zijn regionaal, maar we kunnen ook iets betekenen veel verder dan de regio.”

Rijselstraat Kunststraat

In dat opzicht is het opvallend dat de Rijselstraat zich nu nog meer ontpopt tot dé kunststraat in Ieper. Naast het stedelijk kunstenhuis SatelietK in het Belle Godshuis, openden dit jaar niet minder dan drie galerijen de deuren: Frock Gallery, Reichmanns Art Gallery en Little Art Gallery. “Het is heel raar, want we wisten niet van elkaar dat we met iets bezig waren”, zegt Filip. “De initiatieven waren blijkbaar echt aan het broeien. Het is echt heel leuk, want er is ondertussen al een goeie samenwerking. We sterken elkaar aan. De mensen kunnen naar Ieper komen voor een uitgebreide kunstbeleving: niet één galerij, maar meerdere in dezelfde straat. Echt de kunst promoten: een passie voor kunst, zoals onze slogan luidt.”

Kunstenhuis R121 opent de deuren op zondag 27 november. In de namiddag is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen. Daarna zal het kunstenhuis iedere vrijdag, zaterdag en zondag open zijn van 14 uur tot 18 uur.

www.R121Kunst.be