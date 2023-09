Kunstenfestival Watou sluit af met 21.000 bezoekers

Kunstenfestival Watou kreeg deze editie als slagzin /kom.po’zi.ci.co/, ofwel compositie. Dertig kunstenaars en twintig dichters zorgden voor nieuw in situ werk. Kunstenfestival Watou kon editie 2023 op zondag 3 september afsluiten met ruim 21.000 bezoekers. Dat is een stijging met vijf procent ten opzichte van vorig jaar.

“De eerste weken van juli haalden we tien procent meer bezoekers, maar daarna speelde het kwakkelweer ons wat parten”, zegt schepen van cultuur Loes Vandromme. “Het sterkt ons wel in de idee dat de Watou-bezoeker komt voor het totaalplaatje: kunst beleven, fietsen en wandelen, een terrasje doen. En dan is het weer toch een bepalende factor. Nog een vaststelling: veel bezoekers maken er een meerdaagse van. Onze boodschap ‘traag beleven’ is aangekomen.”

Kamperen

Het vernieuwde concept van het kunstenfestival – nieuw in situ werk, zowel voor beeldende kunst als voor poëzie – lijkt aan te slaan. “Onder het motto Patchwwwork kamperen kunstenaars tijdens de zomer in Watou. Ze zijn geselecteerd door een internationale jury onder het voorzitterschap van Koen Vanmechelen. Het zijn de projecten van deze kunstenaars die worden gerealiseerd. Dat houdt een zeker risico in, maar het resultaat is fris en vernieuwend”, vertelt coördinator Annemie Morisse.

“Onze bezoekers stappen mee in dit verhaal en dat is fijn om vast te stellen. De dertig Patchwwworkers die deze zomer hun tentje hebben opgeslagen in Watou, broeden nu de projecten uit voor de volgende editie. De koppeling beeldende kunstenaars – dichters is een schot in de roos. Dat blijft toch de uniciteit van Watou. Geen enkel festival legt zo nadrukkelijk de link met poëzie.”

Gedichtenparcours

Nog tot eind september kan je het gedichtenparcours affietsen. ‘Zoo groeien wij in slijk’ brengt je langs dertien oorlogsgedichten die geselecteerd of geschreven zijn door hedendaagse dichters: Geert Buelens, Andy Fierens, Ruth Lasters, David Van Reybrouck, Maud Vanhauwaert, Bart F.M. Droog, Alicja Gescinska, Peter Theunynck, Herman Leenders, Lieke Marsman, Astrid Lampe, Marjoleine de Vos en Max Temmerman. Elk gedicht is voorzien van een QR-code. Als je die scant, hoor je de oorlogsgedichten, gebracht door acteur Tijmen Govaerts. De gratis fietskaart kan je afhalen bij Toerisme Poperinge, Grote Markt 1.