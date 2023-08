Kunstenfestival Watou nadert 10.000 bezoekers: “Mensen vinden hun weg ondanks het kwakkelweer”

Kunstdorp Watou ademt nog tot zondag 3 september kunst en poëzie tijdens Kunstenfestival Watou. Dertig kunstenaars en twintig dichters zorgden weer voor nieuw in situ werk. Deze editie kreeg de slagzin /kom.po’zi.ci.co/, ofwel compositie. “Ondertussen mochten we al éon 10.000 bezoekers verwelkomen”, zegt projectcoördinator Annemie Mourisse.

Watou blijft de uitvalsbasis van het kunstenfestival, maar een aantal nieuwe locaties zorgen voor een verrassend parcours door het dorp. Ook in het Kasteel van De Lovie kan je opnieuw kunst en poëzie ontdekken. Er zijn ook verschillende buiteninstallaties die het straatbeeld bepalen. “De wandeling in het dorp zelf is vijf kilometer en De Lovie kan een namiddag bezoek waard zijn. Bezoekers mogen geen stress ervaren wanneer ze het festival een bezoek brengen”, zegt projectcoördinator Annemie Mourisse. Naast kunst en poëzie proeven, kan je dit jaar voor het eerst ook het festivalbier van Kunstenfestival Watou proeven.

Er is ook een poëziepodcast, een nieuwe fietsroute, een kinderzoektocht en Watou Live die een mix is van poëzie en muziek.

Lokale interesse

Stad Poperinge engageert zich voor de derde keer als organisator van het kunstenfestival. Het festival heeft naast inspirator Koen Vanmechelen en poëziecurator Michaël Vandebril een nieuwe curator beeldende kunst, de Nederlandse schrijfster en onderzoekster Edith Doove. De 40ste editie van Kunstenfestival Watou had met 29.000 bezoekers een recordaantal te pakken in 2021. Vorig jaar mocht het festival 20.000 bezoekers ontvangen en dat was het bezoekersaantal dat de stad voor ogen had.

“We naderen qua bezoekersaantal de 10.000 voor deze editie. Dat ligt al iets hoger dan vorig jaar. Uit de cijfers kunnen we concluderen dat één derde uit West-Vlaanderen afkomstig is, waarvan 18% – meer dan 700 – uit Groot-Poperinge. Dat doet ons deugd. De lokale interesse en het draagvlak neemt elk jaar toe. Enkel het kwakkelweer speelde ons wat parten. Daardoor hadden we enkele mindere dagen, maar uiteindelijk komen de bezoekers toch, want er is ook veel binnen te zien”, aldus Annemie.

Patchwork

“Op deze huidige editie kregen we al heel positieve reacties. Mensen zijn mee met het verhaal. We geven kunstenaars en dichters de kans om in situ te werken – Watou als broeinest/experimenteren is toegelaten – meer nog dan vorig jaar snappen de bezoekers dit concept”, vertelt Annemie.

“Tijdens de week van 8 augustus was er het tweede kampement van Patchwork-kunstenaars. Het eerste kampement was tijdens de week van 11 juli. Dertig kunstenaars werden hiervoor geselecteerd. Zij dompelen zich onder in Watou en dienen eind september hun voorstel in voor editie 2024. We houden deze succesformule dus zeker nog een jaar aan.”