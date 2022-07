Kunstenfestival Watou: Antwerpse kunstenaar sleept twee maanden lang 8 uur per dag loodzwaar beeld voort

De meest toegewijde kunstenaar van Kunstenfestival Watou? Dat is ongetwijfeld Mikes Poppe uit Antwerpen. Het hele festival lang, tot begin september, trekt hij van woensdag tot zondag 8 uur per dag een beeld van 68 kg voort. Zijn kunstinstallatie is een ode aan de noeste arbeid van boeren in de streek.

Ingespannen als een boerenpaard loopt hij telkens hetzelfde rondje in het veld. Dag na dag kerft hij zo de contouren van het oneindigheidssymbool steeds dieper in de bodem. Het zware beeld is een replica van Michelangelo’s Stervende Slaaf. Het kunstwerk kreeg de toepasselijke naam En de boer hij ploegde voort. Poppe verblijft tijdens het festival in een vervallen boerderij net naast zijn performance-plek.

Veel moeite en energie

“Met mijn performance wil ik bezoekers verrassen”, zegt Poppe. “Mensen verwachten dat een tentoonstelling statisch is, dat is mijn installatie allesbehalve. Het kost me inderdaad wel veel moeite en energie, maar op deze manier wil ik van het ‘performen’ een volwaardig element maken van de tentoonstelling.”

“Of ik het volhoud tot het einde? Dat weet ik nog niet. De eerste twee dagen vielen alvast goed mee op fysiek vlak. Maar sowieso is mijn performance gelukt, vind ik. Dat zal niet meer veranderen als ik halfweg moet opgeven.”

Couleur locale

“Dit is het platteland, met akkers waar al van oudsher geploegd, gespit, geplant en geoogst wordt”, zegt Poppe. “Met mijn performance knoop ik een directe en fysieke relatie aan met de bewoners van het dorp en laat ik mijn werk als het ware versmelten met de plaats waarop het gebracht wordt.”

“Hoe langer mijn performance doorgaat, hoe dieper ze zich nestelt in de schoot van de gemeenschap, tot ze onherroepelijk haar sporen zal achterlaten in de couleur locale.”