Kunstenfestival Triënnale Kortrijk palmt opnieuw de stad in, wel niet meer volledig gratis

Triënnale Kortrijk 2024 nodigt voor de derde editie een twintigtal nationale en internationale kunstenaars uit om op 14 verschillende binnen- en buitenlocaties in het centrum van de stad hedendaagse kunstinstallaties te installeren. Dit onder de noemer ‘After Paradise’. Triënnale Kortrijk 2024 vindt plaats van 29 juni tot 6 oktober.

Door kunstenaars met een bijzondere interesse in het sociale en maatschappelijke aspect van kunst een forum te geven, nodigt Triënnale Kortrijk 2024 de bezoeker uit om de schoonheid van de stad te (her)ontdekken. De rijke geschiedenis van Kortrijk vormt een leidraad binnen het parcours door de integratie van unieke historische plekken. Bekende en minder bekende erfgoedparels zetten uitzonderlijk hun deuren open voor hedendaagse kunst. Het parcours kronkelt ook langs nieuwe stadsparken en straten die de afgelopen jaren een grote transformatie hebben ondergaan. Tijdens een bezoek aan de Triënnale leer je Kortrijk kennen als stad in beweging.

Topkunstenaars

“In 2018 verwonderden we voor het eerst met PLAY. Hedendaagse kunstinstallaties namen de stad in en bracht jong en oud speels in contact met cultuur. Paradise ging onverminderd verder op dat elan: de publieke ruimte werd omgetoverd tot een paradijs voor de kunstliefhebber. Komende zomer vindt After Paradise plaats”, zegt Axel Ronse, schepen van Cultuur (N-VA). “De lat ligt immens hoog na de voorbije twee succesedities, maar ik beloof je dat ook deze editie een schot in de roos wordt. Onze curatoren zijn er opnieuw in geslaagd topkunstenaars uit binnen- en buitenland naar hier te halen.”

After Paradise

After Paradise is het derde luik van de Triënnale die in 2018 startte. “Doel was om beeldende kunst een plek te geven in de stad, toegankelijk voor iedereen, zeker voor kinderen, in een parcours waarmee het oude en nieuwe Kortrijk getoond werd. Play bracht 175.000 bezoeken op de been. Paradise 250.000. Dit is ongezien voor Kortrijk en is een culturele bazooka voor de stad. Wat vooral bijblijft zijn de mooie herinneringen: de fluobank van Jeppe Hein, springen uit de Broeltoren, de nylontouwen in de K. Op naar een schitterende After Paradise”, aldus burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester).

“Het thema van de derde Triënnale is ‘After Paradise’: Wat na het ‘paradijs’?. In contrast met de harmonie en de rijke overvloed die er in het paradijs terug te vinden is, confronteert het na-paradijs ons met grondstoftekorten, sociale spanningen en een sterk vervuild milieu. After Paradise wil eerder een positief verhaal vertellen. Dit wordt weerspiegeld in de artistieke invulling, met een focus op werken die uitdagen tot dialoog, tot reflectie en tot actie”, duiden curatoren Hilde Teerlinck en Patrick Ronse.

Het concept voor ‘After Paradise’ kwam tot stand door een samenwerking tussen de curatoren en Stéphane Symons van KU Leuven, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. “Om de duurzaamheid van de Triënnale te bewaken, opteren we ditmaal voor een betalende editie. Stad Kortrijk wil culturele activiteiten zo toegankelijk mogelijk maken voor zoveel mogelijk mensen. Daarom kiezen we voor het principe ‘Pay what you can’. Op die manier betaal je de prijs die aansluit bij jouw eigen financiële mogelijkheden.”