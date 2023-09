Kunstenfestival Splinters zoekt zin en onzin van het leven

Op zaterdag 23 september organiseert vzw Can’Art een nieuwe editie van haar gratis kunstenfestival Splinters. Hoeve Vandewalle wordt omgedoopt tot een grootse kunstbeurs met beeldende kunst, poëzie, ludieke spreekbeurten, fotografie, film en muziek.

Vzw Can’Art is een Kuurnse multidisciplinaire artistieke vereniging die werd opgericht in 2004 en louter werkt op vrijwilligers. De activiteiten die door de vereniging worden aangeboden, hebben vooral tot doel om mensen samen te brengen tijdens het aanbieden van een gratis portie verrassende, maar altijd kwaliteitsvolle cultuur.

Zesde editie

Een van deze activiteiten is het gratis kunstenfestival Splinters op Hoeve Vandewalle dat dit jaar toe is aan zijn zesde uitgave. “Zoals elk jaar creëren en programmeren we vanuit een artistiek thema, een maatschappelijk relevant vraagstuk”, legt Laura Bernolet van vzw Can’Art uit.

De Pfaffs

“Voor deze editie werpen we een artistieke blik op de zin en onzin van het leven. Onder meer de beurs van het leven door de ogen van tien beeldende kunstenaars moet dit thema extra kracht bijzetten. Maar we pakken ook luchtig uit tijdens Splinters. Zo is er aan de vooravond van Splinters een leuke quiz in een Can’Art-jasje, is er op zaterdagmorgen een rave party met brunch, zijn er spreekbeurten op de Vertelzolder door enkele gepassioneerde vertellers met thema’s als De Pfaffs, de halsbandparkiet, rozijnenbrood en de zoektocht naar de perfecte wandelstok.”

Kinderdoolhof

Er staan ook diverse gratis optredens op het programma en voor de kinderen is er een groot kinderdoolhof. De meeste activiteiten tijdens Splinters zijn gratis en vrij toegankelijk. Voor een kleine selectie dient echter wel vooraf ingeschreven te worden. (BRU)

Het programma kan bekeken worden op www.splinters23. squarespace.com.