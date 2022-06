Kunstenfestival Artmarkt lokt veel bezoekers

Twee coronajaren lang was er geen ArtMarkt. Dit jaar wel en het werd dan ook een succes. Mede door het prachtige zomerweer en het gewaardeerde optreden van de Kon. Harmonie Moed en Vlijt zaten alle terrasjes vol en waren er vele bezoekers voor zowel de ArtMarkt als de alternatieve braderie.

Onder een stralende zon kon je afgelopen weekend genieten van de werken van de kunstenaars op het Marktplein die ter plaatse aan het werk waren. Er waren minder kunstenaars dan gewoonlijk, maar het was daardoor ook gemoedelijker omdat de standen meer ruimte hadden. ArtMarkt is een gezamenlijke organisatie van het Braderiecomité, de Kon. Kunstkring Evariste Carpentier en de gemeente Kuurne.

Rode loper

De traditionele braderie werd meer een stockverkoop. De gemeente zorgde ervoor dat de winkels die meededen aan de stocksales te herkennen waren aan een rode loper en dat de voetpaden, ondanks de grote wegeniswerken, goed toegankelijk waren. Van 16 tot 18 uur was er een optreden van de Koninklijke Harmonie Moed en Vlijt en het kinder-POPkoor onder leiding van Lien Vanhauwaert.

Kunstenaar Pieter Denoulet, een bekende figuur in Kuurne, stond er naar gewoonte met zijn stand met keramieken beelden en potten. Zijn kleibeelden zijn stuk voor stuk uniek. Er komt namelijk geen foto of tekening aan te pas. Hij laat zijn creativiteit de vrije loop en creëert de beelden gewoon vanuit zijn fantasie.

45 kunstenaars

Hij glundert terwijl hij vertelt: “Ik ben heel blij dat ik hier weer kan staan, samen met de vele andere kunstenaars, ik denk dat we met een stuk of 45 zijn. Ik heb al een en ander verkocht en werd gecontacteerd door een man die deze zomer in Ingelmunster een tentoonstelling organiseert. Hij vroeg me of ik daar met mijn werken wou staan.”

“Met Artmarkt willen we kunst dichter bij de mensen brengen”, vertelt Annie Messely, voorzitster van de Kunstkring, “We keerden dit jaar dan ook met plezier terug naar de Artmarkt zoals we die kennen van voor de coronapandemie, waarbij kunstenaars vrij hun ding kunnen doen.” (ADM)