Kunstencentrum Kaap blijft in Oostende en pakt uit met nieuw festival

Kunstencentrum Kaap kreeg een erkenning voor 10 jaar en blijft zo één van de belangrijkste culturele spelers in de badstad. “Dat we als niche gezien worden, is misschien een compliment”, zegt Rolf Quaghebeur.

Kaap ontstond 5 jaar geleden uit twee kleinere kunstencentra (Vrijstaat O. in Oostende en De Werf in Brugge). Algemeen directeur Rolf Quaghebeur (45) uit Oostende is van opleiding kunsthistoricus, al 20 jaar actief in de kunstensector, onder meer als directeur van kunstencentrum Argos in Brussel, bij het SMAK (Gent) en als curator en schrijver.

“De Werf en Vrijstaat O. waren complementair. Vanuit Oostende was er veel creativiteit en niet de mogelijkheid om die te realiseren door gebrek een ruimte, materiaal en personeel. In Brugge was dat er wel. De fusie kwam er op een moment dat ook De Grote Post volop begon te draaien en de rol van laagdrempelige cultuurspreiding op zich nam”, zegt de algemeen directeur. Kaap heeft jaarlijks 120 presentaties en 20 producties op een vaste locatie (De Droge Coo). Daarnaast zijn er 15 muziekreleases op een eigen label. Met festivals als Dansand (tweejaarlijks in Oostende), Amok in Brugge, samenwerkingen voor Quartiers d’O en Chambres d’O en de zomerlocatie op de Zeedijk is de organisatie een vaste waarde geworden.

Divers

“Er is geen beperking in de disciplines maar in Oostende focussen we op muziek. We brengen niet het pure teksttheater of dans, maar alle mengvormen of wat daartussenin zit. We hebben het tweejaarlijks festival Dansand, geven creatieopdrachten aan beeldende kunstenaars en denken na over de kunst in de publieke ruimte. Maar we denken breder want onze uitvalsbasis De Droge Coo is veel meer dan een café en plaats voor optredens. We zetten in op productie, presentatie en reflectie vanuit verschillende disciplines zoals muziek, dans, performance, beeldende kunst en literatuur. We werken vaak met kunstenaars die zich niet beperken tot de klassieke kunstruimte en podia.”

10 jaar

Kaap werd dit jaar, samen met 14 anderen, erkend als kerninstelling in Vlaanderen. Aan die erkenning voor 10 jaar is er ook een flinke subsidie gekoppeld. Terwijl pakweg Theater aan Zee het moet stellen met minder centen, kreeg KAAP de toezegging voor een jaarlijkse steun van 1,8 miljoen euro, 400.000 euro meer dan voorheen. “We werken met een totaal budget van 2,3 miljoen euro per jaar”, zegt Quaghebeur die een zeer groot aandeel had in het stevige dossier dat aan Vlaanderen werd voorgelegd. De organisatie bereikt ‘slechts’ 15.000 unieke toeschouwers per jaar en dat levert in de culturele sector opmerkingen op: ‘Kaap is niche’. Rolf Quaghebeur: “Als kritiek is het flauw. Maar het is ook een geuzennaam. Doordat De Grote Post, TAZ en Toerisme zich richten op een zo breed mogelijke spreiding en participatie kunnen we ons concentreren op onze kerntaak als kunstencentrum waarbij we kunnen produceren, dichtbij de kunstenaars staan en een laboratorium zijn voor het artistieke en maatschappelijk experiment. Wij kunnen ook geen duizenden mensen lokken met aan zaalcapaciteit van 100 mensen.” Kaap is een buitenbeetje en investeert bewust niet in infrastructuur van een eigen theaterzaal. “We kiezen ervoor om in de ruimte van de Droge Coo te werken. Het is een ontmoetingsplek, café én kunstencentrum. Dat zorgt voor een kruisbestuiving. De kunstenaar die hier komt moet zich verhouden tot de omgeving.”

Verhuis

Van een verhuis uit Oostende is er geen sprake. “We blijven verankerd in Oostende. Onze vaste uitvalsbasis blijft De Droge Coo op de Zeedijk waarvoor we willen meedenken hoe het gerenoveerd kan worden. Dat geldt ook voor de naburige site van het zwembad. In de toekomst zullen we wat meer inzetten op kritische reflectie rond kunst in de publieke ruimte. En er zijn ook nieuwe plannen. Chambres ‘O willen internationaliseren met meer buitenlandse acts. In samenwerking met De Grote Post en De Zwerver brengen we ook een nieuw muziekfestival ‘Push the button’ in het voorjaar van 2023. Verder zijn er concerten, lezingen en literatuur vanuit De Droge Coo.”