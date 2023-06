Kunstenares Stephanie Cime pakt uit met solotentoonstelling

Stephanie Cime (40) groeide op in Vlaams-Brabant, maar volgde de liefde naar West-Vlaanderen. Vandaag woont ze met haar gezin in Jabbeke. In Stalhille heeft ze in een voormalige bakkerij in de Spanjaardstraat haar atelier met expositieruimte Cube uitgebouwd. Daar loopt momenteel haar solotentoonstelling Roots.

De expo zet de schoonheid van imperfectie in de kijker en filosofeert rond de waarde van authenticiteit. Achter de asymmetrische vlakken schuilt een mooie, kwetsbare boodschap. De kunstenares, die in een vorig leven advocaat was, laat zich inspireren door de eeuwenoude Japanse levenswijze wabi-sabi. Ze geeft ook een inkijk in haar moeilijke zoektocht om haar passie voor kunst te omarmen. Al werd het kiemetje daarvoor al gezaaid in haar prille kinderjaren. Dat ‘kiemetje’ mag je letterlijk nemen, want Stephanies verhaal begint in de natuur.

‘Kunstelaar’

“Ik had als kind al een hele sterke band met de natuur. In voelde me er gelukkig, rustig en vredig. Ik kon uren in de bossen spelen en kleine natuurkunstwerkjes maken. Met takjes, twijgjes en blaadjes. Verdwalen in die geuren en texturen. Er is daarom ook een sterke band tussen de natuur en mijn werken”, opent Stephanie het gesprek. De kunstenares had als klein meisje ook al een diep verlangen om te creëren. “Ik was altijd aan het tekenen of knutselen. Ik kon urenlang alleen op mijn kamer zitten en de tijd vergeten. Ik kwam steeds met nieuwe dingen af zoals grote bloemen in ijzerdraad, en ik herinner me dat ik een onuitputtelijke inspiratie had. Ik zei als driejarige kleuter al dat ik later ‘kunstelaar’ wou worden.”

Ook had Stephanie al heel vroeg de wens om de wereld rond zich beter te begrijpen. “Ik was al vroeg bezig met fundamentele vragen over de zin van het leven. Waar gaan we naartoe als we doodgaan? Waarom zijn er zoveel verschillen tussen mensen? Wat kunnen we daaraan doen? Het is ook daarom dat ik, naast mijn rechtenstudies, filosofie gestudeerd heb aan de universiteit van Leuven. Mijn kunstwerken zijn een verlengde daarvan. Ik gebruik mijn werken om overtuigingen ter discussie te stellen en alternatieve perspectieven te bieden die kunnen bijdragen aan positieve verandering.”

Advocatuur

Stephanie schilderde tot een paar jaar geleden in een kamertje bij haar thuis. “Helemaal afgesloten van de wereld. Mijn man en kinderen mochten zelfs niet komen kijken naar wat ik creëerde in mijn kamertje.” (lacht) “Ik dacht er toen nog helemaal niet aan om ooit met mijn werk naar buiten te komen. Tot mijn broer overleed en corona zijn intrede deed. Toen ben ik nog meer beginnen schilderen, ben ik letterlijk uit de voegen van mijn kamertje gebroken en ik heb beslist om uit de advocatuur te stappen. Ik had mijn passie voor creëren veel te lang van mijn weggeduwd. Ik heb rechten gestudeerd om vervolgens advocaat geworden. Ik was vergeten hoe gelukkig ik werd in de natuur.”

“Het was altijd maar actie, actie, actie. Maar ik werd er niet gelukkig van, niet vervuld. Hoezeer ik ook mijn best deed. En daarbij ben ik meermaals over mijn grenzen gegaan. Ik nam weinig tijd om mezelf te zijn, of om zelfs maar de vraag te stellen wat ik echt wou in het leven. Ik deed gewoon maar voort. Na de dood van mijn broer, ben ik daarom ook uit de advocatuur gestapt en ging ik meer ontdekken wat ik echt graag deed. Ik ging meer mijn eigenheid omarmen en kon het verlangen naar perfectie steeds meer loslaten. Ik begon mezelf graag te zien en ging terug naar de natuur.”

Terug naar de natuur

Die weg terug naar haar roots, zorgden ervoor dat Stephanie steeds gelukkiger werd. “Dat wens ik iedereen toe en dat is bereikbaar voor iedereen. We willen allemaal gelukkig zijn. En geluk zit hem niet in het nastreven van externe ideaalbeelden. Maar wel in keuzes en doelen stellen die in het verlengde liggen van wie we zijn. Durven ‘nee’ zeggen, luisteren naar ons lichaam, tijd nemen om die rust om te zoeken en trots zijn op alle facetten van wie we zijn. Niet kijken naar buiten voor goedkeuring, vertrouwen hebben in ons zelf. Bij mij persoonlijk was het een traumatische gebeurtenis die ervoor gezorgd heeft dat ik heb beslist om mezelf en mijn passies te omarmen. Maar je hoeft niet te wachten op zo’n gebeurtenis om jezelf vragen te stellen, om zelfliefde te tonen. Het leven is kort.”

Stephanies tentoonstelling ‘Roots’ ligt in het verlengde hiervan. “Deze expositie is er om dit contrast bloot te leggen. In de natuur is niks perfect, niets recht, niks symmetrisch. Het is daarom onmogelijk om dit te eisen van onszelf. Die imperfecties maken de natuur zo mooi. Die prachtige bloemen die nu de natuur rond ons versieren, zullen weer verwelken. We kunnen er enkel van genieten als we erbij stilstaan. Als we het willen zien. Geluk en vrijheid beginnen wanneer je erkent dat niets perfect, permanent of compleet is en dat wij dat dus ook niet moeten proberen. Roots gaat over het omarmen van jezelf, van wie je bent. Het gaat over een mindset. Door deze mentaliteit te hebben, kunnen we leren om onze obsessie met perfectie los te laten en de schoonheid in het imperfecte te waarderen.”

Roots is nog te bezichtigen tot en met 18 juni, elke zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur in de Spanjaardstraat 4 in Stalhille. Meer info: www.cime.be.