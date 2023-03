Kunstenares Rita Vlaeminck is te gast in het Franse Hesdin

Van zaterdag 18 maart tot en met zondag 30 april exposeert Rita Vlaeminck in Galerie Henri Le Fauconnier in het Franse Hesdin (le village préféré des Français, red.) Ze is er te gast op uitnodiging van het stadsbestuur en brengt er de tentoonstelling ‘Quand une Flamande dit bonjour’.

Rita (65) is afkomstig uit Menen en woont met haar man Hans Vandromme in Driebek. Ze is de mama van Karel, Bram en Robin en heeft 6 kleinkinderen. Ze komt als jongste uit een groot gezin van elf kinderen en was van kinds af aan bezig met tekenen en schilderen. Ze volgde plastische kunsten in Kortrijk en schilderkunst in Gent. Ze was 40 jaar docente aan de Stedelijke Academie Beeldende Kunsten in Tielt. Nu geniet ze van een welverdiend pensioen. “Deze job was het mooiste waar ik ooit kon van dromen”, vertelt Rita. “Werken in een creatieve wereld, bedenken van interessante opdrachten en begeleiden van gemotiveerde leerlingen. Naast mijn passie voor schilderen, waar ik mij nu ten volle kan op toeleggen, ben ik ook graag bezig met het telen van biologische groenten. Koken en genieten van een heerlijke maaltijd na een dag atelier is een mooie afsluiter.”

Kunststad

“Reeds lange tijd hebben we ons hart verloren in de streek van de chti’s rond Hesdin (Heusden in het Nederlands, red.). De mensen zijn heel warm, vriendelijk en open. Het is er onbekend prachtig en ongerept. Hesdin wil zich profileren als kunststad en bracht mijn man Hans op het idee om hierin te participeren met mijn schilderijen. De bal ging vrij vlug aan het rollen en onmiddellijk waren er een aantal mensen van de stad geïnteresseerd. Ze deden zelf het voorstel om in de stedelijke kunstgalerij Henri Le Fauconnier te exposeren. Ik werd werkelijk met open armen ontvangen. Ik ben natuurlijk heel fier en verheugd dat ik in Le Nord als eerste Vlaamse kan en mag exposeren. We gaven de tentoonstelling de passende titel: Quand une Flamande dit bonjour. De expositie weerspiegelt de visie op wat ik doe. Als ik mijn geest wil openstellen voor creativiteit en inspiratie, heb ik rust nodig. Het kunnen en durven opzijzetten van alle dagdagelijkse beslommeringen en mijn geest de vrijheid geven om te dromen en alle ballast los te laten.” (PP)