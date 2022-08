Kunstenares Nele Lycke uit Kortrijk mikt op carrière als illustrator: “Ik blijf dromen van een eigen kinderboek”

Nele Lycke uit Kortrijk is kunstenares van opleiding en illustrator. De jaren na haar studies zijn getekend door familiale en professionele uitdagingen, maar dankzij haar motivatie en creativiteit maakt ze nu illustraties op maat van de klant en vertaalt ze hun verhaal in beelden.

Nele Lycke is kunstenares van opleiding, illustrator en de persoon achter ‘Tekenstudio Nilo’. “In de opleiding tot kunstenaar word je niet begeleid naar het werkveld, dus dan is het even sukkelen”, vertelt Nele. Na enkele korte opdrachten is ze in Suriname beland om er even tussenuit te zijn. Daar sloot Nele zich aan bij een Nederlandse vrijwilligersorganisatie.

“Ik had op dat moment geen pedagogisch diploma, dus kon ik bijna nergens aan de slag. Ze wilden de leden zonder diploma niet toewijzen aan weeshuizen en dergelijke. Wat me vreemd leek, je zou denken dat alle hulp welkom was”, vraagt Nele zich af. Uiteindelijk is ze zes jaar in Suriname blijven plakken. “Niet alleen omdat het daar beter weer is (lacht), ik voelde me er ook vrijer. Het was gemakkelijk om iets op te starten, maar de keerzijde is uiteraard minder regulering en bijgevolg corruptie.”

Terug naar Kortrijk

Toen Nele zwanger was van Ibsituu, besloot ze terug te keren naar België om dichter bij haar ouders en vrienden te zijn. “Daarnaast vind ik Kortrijk ook een leuke stad, het is niet te druk. Soms krijg ik nog het dorpsgevoel waarbij je op straat wel altijd iemand tegenkomt die je kent, maar de stad is groot genoeg waardoor mensen niet op je vingers zitten te kijken”, gaat Nele verder. Het was voor haar het ideale moment om afscheid te nemen van het buitenland, want Nele won dat jaar in 2012 ook de wedstrijd Stimulans in Kortrijk met drie monumentale foto’s van rastafari mannen (gomdruk op was). Stad Kortrijk wil met de wedstrijd en expositie cultureel ondernemerschap stimuleren en een platform aanbieden aan kunstenaars die extra ondersteuning kunnen gebruiken bij het zetten van de eerste passen in hun artistieke loopbaan.

“Ik stel mezelf graag voor met de woorden: ‘Ik maak visuele poëzie’”

Als alleenstaande moeder vond Nele echter de tijd niet om verder in te zetten op haar kunst. Ze werkte vervolgens tijdelijk in het onderwijs, maar daar bleef de werkvreugde uit. Vervolgens kon ze aan de slag bij Group Monument in het glas-in-loodatelier. “Dat was heel tof. Grote glasraampartijen werden ontmanteld om na restauratie opnieuw in elkaar te puzzelen. Ik stond in voor het herstellen van het schilderwerk. Toen leerde ik mijn huidige partner Bert kennen en was ik zwanger van Willem. Helaas kon ik omwille van rugklachten mijn job niet verder uitoefenen en sukkelde ik van het ene rugprobleem in het andere met verschillende operaties als gevolg”, vertelt Nele.

Creatief vuur

Ze bleef echter niet bij de pakken zitten en engageerde zich voor Starterslabo. Het opleidingscentrum begeleidt en ondersteunt startende ondernemers via workshops en helpt hen een haalbaar businessplan op te bouwen. “Op een bepaald moment begon ik aan de keukentafel te tekenen met de stiften en potloden van mijn kinderen. Zo was het creatieve vuur opnieuw aangewakkerd en ben ik niet meer gestopt met illustreren. Via Starterslabo was ik omringd met enthousiastelingen die me motiveerden om mijn illustraties op zelfstandige basis verder uit te bouwen”, gaat Nele verder.

Eén van de illustraties van Nele. © tekenstudio Nilo

Ze haalt haar inspiratie uit alledaagse taferelen, alles wat haar raakt. “Daarom stel ik mezelf graag voor met de woorden: ‘Ik maak visuele poëzie’. Dit vertaal ik dan in postkaartjes en posters. De details van mijn tekeningen gebruik ik om oorringen te maken of plaats ik op T-shirts en truien. Onlangs creëerde ik ook een kleurboek met mijn ontwerpen om de creativiteit van de kinderen te stimuleren, maar het liefst werk ik op vraag en op maat van de klant.”

Inspiratie bij anderen

Naast Nele haar eigen inspiratie, luistert ze naar het verhaal van anderen. Wat ze hebben meegemaakt, waar ze gelukkig van worden, welke moeilijke periodes ze hebben gehad, welke groei ze hebben doorgemaakt,… Hun verhaal of visie zet ze dan om in beeld. Zo heeft ze ook in samenwerking met de vzw Warriors Against Cancer te Marke tien tekeningen gemaakt voor hun krachtkaarten met quotes van leden van de vzw die een steun waren tijdens hun ziekteproces. “Het is werk waar ik voldoening uit haal. Je kan deel uitmaken van het verwerkingsproces en zo ook iets betekenen voor deze mensen”, vertelt Nele. De postkaartjes zijn te krijgen via www.warriorsagainstcancer.be

Als Nele kijkt naar de toekomst, zou ze graag starten als illustrator van (kinder)boeken. “Eigenlijk is dat nog een droom van vroeger. Ik ben geen schrijver, dus zelf het verhaal verzinnen zit er niet in. Als ik iemand vind waarmee het klikt en waarbij het verhaal past bij mijn stijl, zou dat een fantastische uitdaging zijn”, zegt Nele.

Bekijk de illustraties van Nele op www.tekenstudionilo.be