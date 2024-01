Kunstenares Marleen toont nog tot eind januari haar schilderijen in Izegemse bibliotheek

Marleen Moerman stelt nog tot eind januari haar schilderijen tentoon aan de kunstmuur van de bibliotheek. “Geen figuratieve, maar abstracte werken”, zegt Marleen.

Marleen Moerman (69) woont in de Meensesteenweg en was kleuterleidster van beroep. “Een job waarin ik creatief kon zijn”, zegt ze. “Maar ik teken en schilder graag en creatie van materialen en kleuren boeien mij. Later, zeker na mijn pensioen, begon ik meer en meer schilderijen te maken met acrylverf. Ik ben een autodidact en ging nooit naar een kunstacademie. Ik volgde wel eens cursussen om technieken aan te leren.”

Reliëf

Marleen schildert weinig of geen figuratieve werken. “Het zijn meestal abstracte werken. Als ik een nieuw schilderij begin, dan weet ik meestal niet wat het zal worden. Het ontstaat vanuit de ingesteldheid, de sfeer en de bewogenheid van het moment. En materie is een constante in mijn beeldende expressie. Die materie kies ik zorgvuldig uit: lood, verroest ijzer dat ik regelmatig bij een schroothandelaar ga zoeken, stoffen, …”

“Metalen bijvoorbeeld zijn niet gemakkelijk aan te brengen op doek, het vraagt een speciale techniek. Ik breng verschillende verflagen aan met een mes. Laag op laag, soms zie je onderliggende lagen er doorkomen. Het zijn werken met een reliëf, minimalistisch qua vormgeving maar wel vaak grote schilderijen. Een naam geef ik ze meestal niet omdat ik vind dat iedereen er zijn eigen idee, zijn eigen visie kan over hebben.”

Eigen atelier

Marleen heeft een eigen atelier thuis. “Gemakkelijk, omdat je dan al iets mag laten liggen als je een moment geen inspiratie meer hebt en het doek later verder kan afwerken.” Marleen stelde al vrij veel tentoon. “Ik deed onder andere verschillende keren mee aan ‘Buren bij Kunstenaars’, stelde verschillende keren tentoon met de ‘Werkgroep Beeldende Kunst’ in Izegem en deed ook al een viertal keer mee met ‘Kunst in de Leiestreek’, dat gelinkt is aan fiets- en wandelroutes. In september doe ik mee aan een dergelijke tentoonstelling in Deinze.