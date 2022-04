Kunstenares Julie De Bleeckere met eerste solo-expositie: “Toevalligheden van gevoel”

Nog tot 15 mei kan je in Art Gallery Lefevere in Wortegem de expositie BLOOM van Julie De Bleeckere gaan bekijken en bewonderen. Er hangen een dertigtal tekeningen en schilderijen die met een zeer typerende techniek telkens opnieuw heftige emoties oproepen.

Julie De Bleeckere (46) is zelfstandig tuinontwerper en tekent in overleg met doe-het-zelvers een plan om hun tuin zo mooi en praktisch mogelijk aan te leggen. De laatste jaren legt ze zich vooral toe op het tekenen en schilderen. Na een opleiding aan het KASK in Gent volgde ze een vierjarige masterclass bij de bekende schilder Christian Silvain, die haar mentor en leermeester is, en voor wie Julie veel bewondering heeft.

Talent

Christian Silvain is een gevestigde waarde in de huidige kunstscène en exposeerde onder meer op de wereldtentoonstelling in Sevilla. “Julie De Bleeckere is een kunstenares”, vertelt Christian Silvain. “Het klinkt misschien een beetje raar om het zo uit te drukken, maar niet iedereen die schildert is daarom een kunstenaar. Julie is dit wel. Ze heeft dingen te vertellen en dat doet ze ook. Haar liefde voor de natuur, de bomen, planten en bloemen speelt steeds opnieuw een grote rol in haar werk. Ze heeft geleerd dat talent alleen niet voldoende is, maar dat veel werken belangrijk is. Ik ben trots om op deze manier iets te kunnen achterlaten van alles wat ik zelf heb moeten leren, aan iemand als Julie die het nodige talent heeft om het te aanvaarden.”

Vlinders

Julie De Bleeckere vertelt zelf heel gedreven: “Mijn werken zijn vaak een soort droom, een fantasie met onbeperkte mogelijkheden. Ik gebruik regelmatig foto’s van mezelf die ik dan naschilder en bewerk met pastel en collages. Na een periode waar ik telkens een vlinder als symbool gebruikte in mijn werken, schilder ik nu vooral takken die als een kroon rond mijn hoofd gedrapeerd worden en waar hier en daar een bloem uit voortkomt. De vlinder staat symbool voor een onvoltooid moment uit het verleden. Een vlinder strijkt neer op de bloem of op een hand en voor je het beseft is hij weer weg. Zoals een herinnering. Ik gebruik het medium schilderen en tekenen om met de toevalligheden van mijn gevoel op een bepaalde dag een bepaalde sfeer weer te geven. Het uiterlijk is belangrijk in onze maatschappij. Mijn modellen zijn mysterieus en kiezen ervoor om zich te tooien met bloemen en takken en andere dingen uit de natuur. ” In de catalogus van deze tentoonstelling werd ook een gedicht van Julie opgenomen, weliswaar in het Engels, maar hier vrij vertaald: verlangen naar de lente, bloemen zien en ruiken, om dan het nieuwste lied van de vogels te horen, om nieuwe momenten te ontdekken en om te schitteren in de jonge warmte van een pasgeboren zon. De lente zal een einde maken aan alle donkere dagen en hoop brengen in mijn hart. Die hoop zal groeien en bloeien in mijn hoofd, als bloemen. Dit gedicht vat het hele oeuvre van Julie samen. (ADM)

Nog tot 15 mei te bezoeken tijdens het weekend en op feestdagen van 14 tot 18 uur in Art Gallery Lefevere, Oudenaardseweg 14 in Wortegem. Info: www.debleeckerejulie.be