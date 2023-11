Kunstenares Hilde Cannie exposeert schilderijen en handgemaakte sierspelden: “Stuk voor stuk unieke kunstwerkjes”

In december kan je ten huize van Hilde Cannie in Tielt haar werken bewonderen tijdens de expo ‘Perles de Pluie’. De gewezen bakkersvrouw exposeert er niet alleen haar schilderijen, maar ook handgemaakte sierspelden. Die laatste zijn gemaakt van recuperatiemateriaal, maar stuk voor stuk zijn het indrukwekkende, unieke kunstwerkjes.

Hilde runde samen met haar man Kurt 28 jaar een bakkerij in de Felix d’Hoopstraat. Kurt hing begin in 2021 de bakkersmuts aan de haak. Hilde herontdekte haar liefde voor kunst eerder al. “Ik volgde destijds kunstonderwijs en schilder graag, maar door het werk in de bakkerij was dat wat op de achtergrond geraakt. Vijf jaar geleden heb ik me echter ingeschreven in de kunstacademie. De beste beslissing die ik ooit nam. Het oude vuur brandt zelfs sterker dan ooit tevoren. Achteraf gezien was ik in mijn jeugd niet rijp genoeg als kunstenaar. Nu ligt dat helemaal anders. Een jaar geleden ben ik gestart als kunstenaar in bijberoep en de reacties die ik krijg op de broches zijn heel fijn. Zo groeide het idee voor een eigen expositie. En aangezien ik fan ben van Jacques Brel koos in de naam ‘Perles De Pluie’.”

Voor haar broches gebruikt Hilde stukjes vilt, die ze volledig versierd met allerhande materialen en dan op een speld vastmaakt. Oude oorringen, knopen, gordijnringen, pareltjes, schelpen, stukjes glas of zelfs vleugelmoeren. Je kan het haast zo gek niet bedenken of Hilde kan het gebruiken, op voorwaarde dat het klein is. “Mijn schilderijen dienen doorgaans als inspiratiebron”, vertelt ze. “Een detail daaruit kan me plots enorm aanspreken en dat vergroot ik dan als het ware uit. Maar als ik aan een broche begin volg ik louter mijn gevoel en weet ik nooit precies waar ik ga uitkomen. Maar per broche mag je toch rekenen op zowat 10 à 15 uur werk.”

In de gang en in het atelier van Hilde hangen er nu al een dertigtal schilderijen en foto’s, samen met een vijftigtal broches van haar hand. “De foto’s zijn van collega-kunstenaar Marc De Troyer”, legt Hilde uit. “Ik heb zijn werk via Facebook ontdekt en het klikte meteen tussen ons. Sommige van mijn schilderijen zijn gebaseerd op de foto’s die hij maakt dorre bloemen, terwijl mijn broches dan weer op mijn schilderijen zijn gebaseerd. En hij maakt tot slot ook weer foto’s van mijn broches. Zo hangen de werken eigenlijk allemaal aan elkaar. Voor een latere expo gaan we die composities trouwens ook expliciet op die manier tentoonstellen.”

De expo van Hilde is te bezoeken in de Vredesstraat 3 van 1 tot en met 31 december. Op donderdag, vrijdag en zaterdag kan je er terecht van 14 tot 19 uur, op zondag is dat van 10 tot 13 uur. Ook tijdens de kerstmarkt is de expo te bezoeken. Behalve foto’s, schilderen en broches bewonderen kan je ze ook kopen. De prijs van een broche van Hilde schommelt tussen de 100 en de 150 euro. (SV)