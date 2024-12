Kunstenares Christl vindt juiste balans tussen kunst en design

Designer en kunstenares Christl Dekimpe lanceert volgend jaar een nieuwe meubellijn. De Dadizeelse nam dertien jaar geleden het bedrijf van haar ouders over. “Inmiddels heb ik de perfecte balans gevonden tussen kunst en design”, aldus Christl die onlangs ook de trofee voor de winnaar van de cultuurprijs schonk en ontwierp.

De familie Dekimpe schrijft een mooi ondernemersverhaal langs de Industrielaan in Dadizele. Albert en Erna Dekimpe richtten er 57 jaar geleden een meubelzaak op en specialiseerden zich in Italiaanse meubels. Dertien jaar geleden stapte dochter Christl, die daarvoor al meehielp, in hun voetsporen.

Eigen meubellijn

“Ik droom al lang van een eigen meubellijn, maar zoiets gaat niet zonder slag of stoot. Met mondjesmaat heb ik de toonzaal gevuld met eigen modellen. Tafels, stoelen, kastjes of sofa’s. Ik ontwerp quasi alles wat je in een woonkamer kan vinden.” Deze zomer ontstond bij Christl het idee om een nieuwe eigen meubellijn te lanceren. Alle schetsen zijn inmiddels al uitgetekend. “Het is de bedoeling om de meubellijn volgend jaar voor te stellen.”

Christl Dekimpe is echter veel meer dan een designer alleen. In de galerij langs de voorzijde van haar bedrijf kan je haar kunstwerken ontdekken. Ook in de bar, die ze tussen de galerij en de meubeltoonzaal inrichtte, hangt er kunst. “Dat artistieke is er eigenlijk al altijd geweest. Ik heb het geluk gehad dat ik kon meehelpen in het bedrijf van mijn ouders. Hier heb ik alles over materialen geleerd.” Christl is gespecialiseerd in usefull art, kunst met een functie. Van verlichting, tot zitelementen of een gepersonaliseerde wijnbox zoals de winnaar van de recente Moorsleedse cultuurprijs kreeg. “Dat ik zowel designer als kunstenaar ben, maakt het net zo leuk. Ik heb het gevoel dat die twee nu momenteel perfect in balans zijn.” Christl werkt graag gepersonaliseerde projecten uit. “Ik pas me echt aan de klant aan en vind dat één van mijn sterktes. Wie graag een klassieke tafel wil, kan die zeker ook hier krijgen. Iedereen heeft een eigen smaak en dat respecteer ik graag.”

Naambekendheid

De voorbije weken waren de ontwerpen en kunstwerken van Christl te zien op verschillende beurzen. Zo stond de Dadizeelse op het Belgian Design Island op de Meubelbeurs in Brussel. Tijdens het Wonder Festival in Kortrijk waren er tal van kunstwerken van Christl te bewonderen. “Jaar na jaar probeer ik te winnen aan naambekendheid. Dat lijkt ook erg goed te lukken. Je kan veel bereiken als je blijft volharden.” Christl had inmiddels al projecten in het buitenland. Ze kijkt dan ook hoopvol uit naar de toekomst. “Het is nu aan mij om verder te evolueren als designer en kunstenares.” (BF)