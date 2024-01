Kunstenaarskoppel en designer in Huis De Leeuw: “Creatief zijn werkt helend”

Kunstenaarskoppel Yana De Beer (30) en Stefanie Peeters (42) en designer Davy Dejaeghere (49) stellen nog heel de maand januari hun kunst tentoon in Huis De Leeuw in Machelen. Voor Yana en Stefanie is het hun eerste eigen tentoonstelling.

Stefanie Peeters is afkomstig uit Roeselare, Yana De Beer komt uit Sint-Niklaas. Daar woonde het koppel samen tot ze onlangs in mei naar Zulte verhuisden. De dames lieten er geen gras over groeien en stellen nu een halfjaar later hun kunstwerken tentoon in Machelen.

Yana volgde vroeger kunstonderwijs maar ging nadien in de horeca werken. “In Sint-Niklaas openden we samen een restaurant twee weken voor de eerste lockdown van de coronacrisis”, zegt Yana. “We hadden grote plannen om ook kunst te verwerken in onze zaak, beschilderde tapasplanken en dat soort dingen, maar helaas hebben we die droom moeten opbergen.”

Klodders verf

“Het bezig zijn met kunst heeft enige tijd op een laag pitje gestaan maar sinds kort ben ik er helemaal terug mee begonnen. Vroeger werkte ik eerder op de traditionele manier zoals ik op school leerde maar afgelopen zomer kreeg ik een tablet cadeau en nu ben ik dagelijks bezig met Procreate, een digitaal tekenprogramma.”

“Ik heb helemaal niets van kunstopleiding genoten”, zegt Stefanie. “Ik ben op een dag gewoon verf gaan kopen in de winkel en eraan begonnen. Ik hou wel al van kinds af aan van schilderen. Toen ik een jaar of elf was, beschilderde ik het raamkozijn van mijn slaapkamer. Daar was mijn moeder niet blij mee. Nu schilder ik in een abstracte stijl met dikke klodders verf en vooral veel kleur. Ik schilder alleen als ik goed gezind ben.”

“Ik kan dan weer in elke mogelijke stemming creatief zijn en dat is soms ook te zien in mijn werken”, zegt Yana.

Inox

“Het is heel intuïtief, als ik begin aan een tekening dan weet ik niet waar ik zal eindigen. Soms verwerk ik er ook teksten in, dat werkt helend voor mij. Mijn digitale tekeningen laat ik dan printen op metalen plaatjes of op postkaarten, ook die zijn te zien en te koop op onze tentoonstelling.” Nog te zien in Huis De Leeuw: de candela’s van Davy Dejaeghere. “Davy maakt professioneel maatwerk in inox en sinds enkele jaren ook hoge kandelaars waar een theelichtje in past”, legt Stefanie uit. “Hij contacteerde mij met de vraag of ik die kon beschilderen en dat leek me een tof idee. Veel van mijn schilderijen hebben zo een bijhorende candela die in dezelfde stijl beschilderd is. Dat staat heel mooi samen in een interieur al kan je beiden ook apart kopen.”