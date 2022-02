Kunstenaarsgroep ‘t Zonnepalet uit Veurne overhandigt prijs aan winnares van hun zoektocht

De creatieve dinsdagnamiddagen van kunstenaarsgroep ‘t Zonnepalet hebben vaak en voor lange periodes niet kunnen doorgaan door de gekende coronaperikelen. Via hedendaagse communicatiemiddelen (mails, Skype en ook telefonische gesprekken) is de groep echter bijzonder actief gebleven en verschillende activiteiten zijn zo toch kunnen doorgaan.

De jaarlijkse openluchttentoonstelling rond het thema “50 jaar Groot Veurne” zorgde voor een kunstwandeling doorheen de stad Veurne, waar veertien panelen rond dit thema langs een pittoresk parcours stonden opgesteld. De wandeling werd gekoppeld aan een zoektocht, per fiets of per auto, door de twaalf dorpen die samen Groot-Veurne vormen.

Micheline Verscheure uit Brugge, de winnares van deze zoektocht, mocht op dinsdag 15 februari haar prijs komen kiezen uit een twintigtal schilderwerken van leden van de kustenaarsgroep. Zij koos een werk van Daniëlle Görller.

Nieuwe activiteiten

De jaarlijkse tentoonstelling, rond het thema ‘Schilderen naar Bonnard, Gauguin en Klimt’, kon doorgaan en mocht rekenen op een grote belangstelling.

Vele leden waren ook aanwezig op de traditionele culturele ontmoeting ‘Toeren en Loeren’. Daar zetten de leden van ‘t Zonnepalet een gewaagde stap in de wereld van de abstracte kunst, voor velen een eerste ontmoeting met een heel andere manier van schilderen, soms heel ver van hun vertrouwde wereld.

‘t Zonnepalet kijkt nu uit naar de twee volgende uitdagingen.

Het zoekwerk naar ideeën voor de Kunstwandeling 2022-2023 is begonnen. Veertien leden zullen vanaf juli 14 nieuwe schilderijen voorstellen met als inspiratiebron het tweehonderdjarig bestaan van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Veurne.

Tentoonstelling

Ook word uitgekeken naar de jaarlijkse tentoonstelling, die dit jaar zal plaatsvinden in de Oude Vleeshalle van 20 tot 28 augustus.

Dit werkjaar zullen de leden van ‘t Zonnepalet een nieuwe strekking van het schilderen ontdekken: het pointillisme. De leden realiseren hun nieuwe projecten opnieuw iedere dinsdag, zoals voor de coronaperiode. Samen kijken ze uit naar een nieuw hoogtepunt, de voorbereiding van het 30-jarig bestaan van ‘t Zonnepalet.

(JT)