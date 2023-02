Kunstenaarsechtpaar exposeert in Galerie Lloyd in Oostende

In Galerie Lloyd in Oostende exposeert het kunstenaarspaar Cecilia Jaime en Luc Rogiest onder het motto ‘A walk together’.

Cecilia is afkomstig uit Argentinië maar woont in Gent waar ze een galerie heeft. In haar schilderijen licht haar geboorteland op.

Uitbundige kleuren

Ze presenteert verinnerlijkte, exuberante landschappen in uitbundige kleuren en gekarakteriseerd door haar eigen culturele bagage, techniek en perceptie.

Gentenaar, acteur, zanger en beeldhouwer Luc Rogiest brengt op maquetteschaal architecturale sculpturen en constructies in gips, bamboe, eik en touw.