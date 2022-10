Kunstenaarsduo in Muze’um L

‘Extended’ is de nieuwste tentoonstelling in het lichtmuseum Muze’um L op de Zilverberg. Er is tot 18 december werk te zien van het Duits-Oekraïens kunstenaarsduo Molitor-Kuzmin.

Ursula Molitor (1949) werd geboren in Duitsland. In 1996 startte ze een kunstige samenwerking op met Vladimir Kuzmin (1943) uit Oekraïne. Zij genoot haar opleiding aan de vakhogeschool van Hamburg en in Keulen; hij studeerde architectuur in Moskou en vestigde zich later als vrije kunstschilder in Keulen, waar de twee elkaar ontmoetten.

Tl-buizen

Het kunstenaarsduo ging verder onder de naam Molitor-Kuzmin en koos resoluut voor licht als voornaamste criterium. Dat visualiseerden ze in groot uitgebouwde indoor- en outdoorinstallaties, maar het thema licht komt ook voor in kleinere sculpturen. Opvallend is het veelvuldig gebruik van industriële tl-buizen die ze artistiek als modules inzetten. Ontdaan van hun oorspronkelijke betekenis, worden ze samengevoegd tot lichtkunstwerken, waarvan het technische karakter en de materialen lijken op te lossen in de helderheid van het licht. De tl-buis is vorm en kleur tegelijk. De tentoonstelling heet Extended en toont pulserend licht op spiegelpanelen, alsof het kunstwerk ook echt ademhaalt. Dat, opgesteld in de witte ruimte van Muze’um L, geeft ruimte aan het publiek om meditatief te kijken naar het werk van Molitor-Kuzmin. De expositie Extended is open elke zondag van 14 tot 17 uur en dat tot en met 18 december. Muze’um L vind je in de Bergstraat 23 op de Zilverberg in Rumbeke. (BC)