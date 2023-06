Kunstenaars uit Izegem en zijn partnersteden stellen tentoon in Sint-Tillokerk

Van zaterdag 17 juni tot en met zaterdag 1 juli organiseert de ‘Werkgroep Beeldende Kunst’, in samenwerking met het stadsbestuur iz’art ’23 Jumelages in de Sint-Tillokerk. “49 kunstenaars uit de partnersteden Bad Zwischenahn, Belle, Zlìn en Hotton én uiteraard ook Izegem stellen er hun mooiste werken tentoon”, zegt Erik Vantomme, secretaris van de Werkgroep en ook secretaris van het Vebroederingscomité. “Daarnaast is er achteraan in de kerk een overzichtstentoonstelling met foto’s over alle verbroederingen, ook van die van Kachtem met Hilders.”

De Werkgroep Beeldende Kunst organiseert al sinds 1988 tentoonstellingen met partnersteden, maar ook expo’s in en met steden uit vooral West-Vlaanderen en één keer met Dendermondse kunstenaars in Dendermonde en Izegem. “Ik kon al deze tentoonstellingen opzetten met de hulp van de contacten die ik had in de gemeenten in onze provincie en in de partnersteden”, zegt Erik.

Partnersteden

“Ik was ook altijd op de opening van die tentoonstellingen aanwezig, zowel hier als in de partnersteden. In 1988 had onze eerste expo plaats in Bad Zwischenahn en die tentoonstelling ligt aan de basis van de contacten die ik en nog anderen hadden met de kunstenaars uit alle partnersteden.”

“Gelukkig dat we in Izegem op dat moment de steun en medewerking kregen van het stadsbestuur en dat de Werkgroep Beeldende Kunst over de middelen beschikte om dat te kunnen realiseren. Twee keer stelden we onder andere tentoon in het verre Zlìn in Tsjechië in 2007 en 2013.”

40 expo’s

De Werkgroep Beeldende Kunst organiseerde sinds 1988 zo een 17-tal expo’s met amateurkunstenaars uit de partnersteden. ‘art’iz ’23 Jumelages’ is de 18de. Ze organiseerde ook nog een 23-tal tentoonstellingen in Izegem, Ardooie, Roeselare, Lichtervelde, Oostkamp, Ingelmunster, Deerlijk, Kortrijk, Koksijde en Dendermonde.

De deelnemende kunstenaars in de Sint-Tillokerk zijn uit Hotton Pierre Bayet, Sonia Debatty, Fréderic Fumelle, Thomas Nemerlin, Liliane Rasquin, Gilles Bissot, Chantal Dumeunier, Gisèle Gerard, Elisabeth Panza en Marion Thibaut. Uit Zlìn: Petr Stanicky, Zdenèk Smid, Ivo Sedlàcek, Simona Blahutovà, Dusan Tomànek, Miroslava Ptàckoovà, Zdenka Saletovà, Martin Cada, Vojtèch Skàcel en Libor Stavjanik. Uit Bailleul zijn dat Annie Bourez, Jean Hécart, Pascale Maye, Kevin Plouviez, Godelieve Valdelièvre, Aurélie Hécart, Christophe Laloux, Laurence Peco, Anne Tahon en Pascal Verdu. Kunstwerken uit Bad Zwischenahn zijn van de hand van Helga Kluin Behrendt, Birgit Fruhner, Bernd Senetzki, Harald Rinck, Christiane Blanke, Szymon Vito Szymankiewicz, Anke H. Otto, Marlene Rudolf-Wac en Brigitte T-Reisenberger. Uit Izegem ten slotte exposeren Magda Bonte, Raph Deschout, Kitchou Lycke, Marleen Moerman, Tilly Vandommele, Bernard Dejonckheere, Maurice Hauspie, Antoon Mistiaen, Ronny Pattijn en Els Vanhauwaert.

Overzichtsexpo

“Achteraan in de kerk organiseert het Verbroederingcomité een overzichtstentoonstelling met foto’s van allerlei gebeurtenissen uit de vele jaren verbroedering met de partnersteden en Izegem”, vervolgt Erik. Foto’s die we kregen van verenigingen die verbroederden met een van onze partnersteden.” (IB)