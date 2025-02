Kunstenaars Lukasgilde Menen stellen tentoon

Kunstenaarsvereniging Lukasgilde Menen organiseert een tentoonstelling naar aanleiding van haar 49-jarig bestaan. Werken van maar liefst 37 kunstenaars zullen een week lang tentoongesteld worden in cc De Steiger.

“We zetten ons al 49 jaar lang in om plaatselijke amateurkunstenaars een platform te bieden voor hun creativiteit. Bij de Lukasgilde Menen vind je er kunstenaars van heel diverse disciplines, zoals schilder- en tekenkunst, beeldhouwen, houtbewerking, glaskunst, keramiek, grafiek, fotografie, vilten, vrije grafiek, enzomeer”, zegt voorzitter Paquita Six.

Alle disciplines

Het huidige bestuur nam ongeveer tien jaar geleden het roer over en streeft naar verjonging en vernieuwing. “Kandidaten worden toegelaten na presentatie van hun werken bij de jury en/of bestuur. We hebben hoofdzakelijk schilderkunst, maar alle disciplines zijn meer dan welkom bij ons”, aldus Paquita. Bij de Lukasgilde zijn er ook maandelijkse activiteiten. “We organiseren onder andere atelierbezoeken, museumbezoeken, voordracht kunstgeschiedenis, modeltekenen, schetsen op locatie, deelname aan de Kunstmarkt Menen. Al deze bijeenkomsten evolueerden steeds meer naar doe- en infoavonden en deze aanpak leidde naar meer diversiteit en kwaliteit binnen de groep.”

Deze unieke tentoonstelling zal een veelzijdige verzameling kunst samenbrengen, waarin traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten. “We presenteren ook met veel trots drie nieuwe leden: Melissa Bertolino met keramiekkunst en Guy Claus en Leo Lozie met schilderkunst”, weet Paquita te melden. Volgend jaar viert de Lukasgilde z’n 50ste verjaardag en dit zal zeker niet onopgemerkt voorbij gaan. “We kijken zeker naar uit naar ons jubileum. Het zal iets speciaals worden, maar daarover meer volgend jaar”, besluit Paquita Six.

De expo loopt van vrijdag 28 februari tot en met 8 maart in cc De Steiger, Waalvest 1 in Menen en is gratis te bezoeken. Info: lukasgildemenen@gmail.com.