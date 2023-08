Kunstenaars exposeren in Thermae Palace

In de marge van de juwelenexpo Topaze van Jozef en Aaron Reichman stellen de Oostendse kunstenaars Martine Dekaesstecker uit De Haan en Steven Huyghe uit Oostende tentoon in de Fabiolazaal van het Thermae Palace Hotel. Steven Huyghe brengt abstracte schilderijen met krachtige, gelaagde verfvlakken met het paletmes sculpturaal op doek aangebracht. Keramiste Martine Decaesstecker uit De Haan presenteert een aantal organisch gegroeide creaties in kleitonen of beschilderd. Iedere dag van 14 tot 20 uur, behalve op zaterdag, en dit t.e.m. 20 augustus. Op de foto zien we Martine Decaesstecker, Steven Huyghe en kunstcriticus Leo Madelein. (foto ML)