Kunstenaars en creatievelingen vinden nieuw toevluchtsoord op LandMarck in Kortrijk

Kunstenaars en creatievelingen vinden voortaan nieuwe atelierruimte in Kunsthallerij LandmART. Deze frisse artistieke haven, opgericht door vzw pARTishock, ondersteunt en verbindt kunstenaars en creatieve makers zowel fysiek als digitaal. Kunsthallerij LandmART beoogt een stimulerende rol te spelen in onze samenleving, door kunst en creativiteit te koesteren en te promoten.

Kunsthallerij LandmART, gevestigd op de LandMarck site of voormalige Vanmarcke site, biedt een veilige thuishaven voor creatieve geesten om hun talenten te laten bloeien. De initiatiefnemers van pARTishock zagen een kans om lokale kunstenaars te ondersteunen en ontwikkelden 12 open atelierzones (gemiddeld 40m2) en 9 afgesloten units (15m2 binnen en 15m2 buiten) die vanaf deze maand beschikbaar zijn voor verhuur. Naast betaalbare werkruimtes, voorziet de Kunsthallerij in faciliteiten zoals een koffiehoek, een workshopruimte en basisvoorzieningen.

Reacties

Ruben Derhore, pARTishock: “Je kunt creativiteit niet aanleren, maar je kunt wel optimale kansen bieden voor ontwikkeling.”

Axel Ronse, schepen van cultuur: “Kunstenaars en creatievelingen hebben een fysieke plek nodig om te kunnen creëren. Dat is niet altijd een evidentie. We zijn dan ook ontzettend enthousiast dat vzw pARTishock die ontluikende kunstenaars een ruimte biedt. Op de site Vanmarcke kan zo dankzij de Kunsthallerij LandmART een creatieve hotspot ontstaan voor kunstenaars.”

Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing: “De site heeft met zijn 16ha de omvang en potenties om de komende jaren uit te groeien tot een volwaardig nieuw stadsdeel. We zetten in op tijdelijkheid als motor voor vernieuwing. Met de invullingen op LandMarck kunnen we nu al proeven van de mogelijkheden van de site. Het Kortrijkse innovatieve en creatieve ondernemerschap kan zich verder ontplooien in de historische schaduw van de Kortrijkse Kunstwerkstede Gebroeders De Coene.”

Verder dan enkel fysieke ondersteuning

LandmART gaat echter verder dan enkel fysieke ondersteuning. Het platform biedt ook online hulp aan creatievelingen, met een webshop waar kunstliefhebbers en sympathisanten werken kunnen aankopen. Via de website worden kunstenaars gepresenteerd met informatie, podcasts en video’s over hun werk en de verhalen achter hun creaties.

LandmART streeft ernaar om kunst toegankelijker te maken voor het publiek en omgekeerd. Door het jaar heen zullen er inspirerende en vrolijke evenementen worden georganiseerd die creativiteit en verbondenheid stimuleren. LandmART is vastbesloten om een begrip te worden in groot Kortrijk.

pARTishock: “Kortrijk bruist van creativiteit en ondernemerschap. Onze vzw wil ervoor zorgen dat deze waardevolle doelgroep, met al haar fantastische en kleurrijke eigenschappen, de broodnodige ademruimte vindt in Kortrijk.”

Vanmarcke site

LandmART bevindt zich op de LandMarck-site. LandMarck wordt beoogd dé nieuwe trekpleister voor Kortrijk te worden. De voormalige site van Van Marcke in de Weggevoerdenlaan wordt momenteel – in het kader van tijdelijke invulling – omgetoverd tot een plaats waar zich onder andere een grote evenementenhal, een KMO site, een deelatelier, plaats voor sport en cultuur én plaats voor kunstgezinden bevinden.

pARTishock sluit volledig aan in dit concept. Het biedt een plaats waar creatievelingen aan een betaalbare prijs een atelier kunnen huren, omringd door gelijkgezinden die bijdragen aan de gezelligheid op deze nieuwe bruisende omgeving vlakbij het centrum van Kortrijk. Heb je zelf interesse om een ruimte te huren of een expo te organiseren? Neem dan zeker een kijkje op de website via www.landmart.be.