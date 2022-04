Kunstenaar Wim Tellier pakt groots uit in Knokke-Heist met gigantische man in weide naast AZ Zeno

Wim Tellier heeft nabij AZ Zeno in Knokke-Heist zijn kunstproject CLOSER voorgesteld. Een gigantische en loodzware canvasafdruk van 105 x 68 meter en 3 ton van een man in een brandwerend pak.

“Je ziet één individu, een man in vuurpak, in een zeer zelfzekere houding”, legt Tellier uit. “Hij lijkt onoverwinnelijk, alsof niets hem kan overkomen. Maar dat is slechts schijn want in een tweede stadium krijgt de man-in-beschermpak een volledig andere gedaante. In mei wordt het pak geperforeerd en zullen er zonnebloemen door groeien als tegenpool van die zelfzekere man. De biologische bloemenzaadjes gaan hem overmeesteren en uiteindelijk overwoekeren.” Wim Tellier koos voor de zonnebloem als symbool voor bescheidenheid en als knipoog naar de zon. In een derde stadium wordt de hele stof gerecycleerd.

Landscape art

Met zijn project CLOSER vestigt Tellier de aandacht op onder- en overschatting, op corona, op klimaatverandering en schijnbare onoverwinnelijkheid. “Mijn werk is een vorm van ‘landscape art’: ik integreer foto’s in omgevingen en creëer zo installaties. Die gaan altijd gepaard met een conceptuele boodschap, waar vaak iets maatschappelijks en persoonlijks in verweven zit. Als je twee à drie jaar bezig bent aan zo’n installatie, is het natuurlijk mooi meegenomen dat je ook persoonlijk achter de boodschap staat”, aldus Wim Tellier.

Wim Tellier druk in de weer met zijn creatie. © Hugo Van Beveren / project CLOSER

Nieuwsgierigen zijn vanaf nu tot en met 4 september welkom om de voortgang van kunstproject te aanschouwen. De canvasdruk ligt op de weide tussen de Kalvekeetdijk 258 en het biologische voedselbos van AZ Zeno en is vrij toegankelijk. Er is een uitkijktoren voorzien. Rolstoelgebruikers genieten vanop de parking van AZ Zeno het beste zicht.