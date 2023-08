Kunstenaar Wim Duflou uit Westende blijft zich creatief uiten

De recente kunstmarkt in Lombardsijde was een fijn weerzien met kunstschilder Wim Duflou (58). De kunstenaar woont nu in Keiem, maar groeide op in de slagerij van zijn ouders in Westende-Bad. “Ik verkeer in een periode van twijfel”, vertelt hij. “Maar ik laat me niet ontmoedigen en blijf verder muurschilderingen maken.”

Kunstschilder Wim Duflou (58) uit Keiem heeft al een bijzondere carrière achter de rug. Wim groeide op in de beenhouwerij van zijn ouders in Westende-Bad en werd grafisch vormgever in de reclamewereld.

Meubelmaker-schrijnwerker

“Mijn passie voor schilderen begon op jonge leeftijd. Na mijn opleiding als meubelmaker-schrijnwerker besloot ik op twintigjarige leeftijd mijn talent verder te ontwikkelen aan de kunstacademie Sint-Lukas in Gent”, vertelt Wim.

Inspiratie vond Wim in de vooroorlogse werken van Picasso waarin hij elementen uit Picasso’s kunststijl integreerde in zijn eigen werk. Hieruit ontstond een verlangen om een eigen stijl te creëren.

Wim legt uit: “Ik wou die stijl verderzetten en zelf uitwerken en zo een eigen stijl ontwikkelen. Het begon met een karikatuurachtige stijl waarin echte figuren te herkennen waren. Deze stijl evolueerde geleidelijk en werd meer uitgepuurd. Uiteindelijk heb ik mij gefocust op twee kenmerkende vormen: cirkels en uitgelijnde spitse vormen, die de basis vormen van mijn eigen unieke stijl.”

Tweelingen

Een van zijn meest recente werken is een duo van tweelingen. Het eerste werk toont de tweelingen in ruzie, zonder naar elkaar te kijken, terwijl het tweede werk laat zien hoe ze het conflict bijleggen en elkaar aankijken. Dit werk belichaamt de dualiteit van menselijke relaties en emoties.

Ondanks zijn rijke carrière heeft Wim de afgelopen twee jaar weinig geschilderd. “Ik verkeer in een periode van twijfel en heb soms te maken met een writer’s block”, vertelt hij.

“Maar ik laat me niet ontmoedigen en blijf me creatief uiten door muurschilderingen te maken, in opdracht van mijn werkgever PubliX in Vleteren, onder andere in rusthuizen en voor Plopsaland.”