Kunstenaar Tom (42) maakt met ‘After The Goldrush’ een artistieke zoektocht naar 15 kleine en fijne kunstwerkjes

Het kunstproject ‘Menen Muurt’ van CC De Steiger en de stad Menen zorgde de voorbije jaren voor grote muurschilderingen in Rekkem en Lauwe. Kunstenaar Tom van Ryckeghem mag nu in Menen een nieuw hoofdstuk breien aan dat project. Dat gebeurt deze keer niet met een gigantische muurschildering die je al van ver ziet. Integendeel, Tom zorgt met 15 minuscule en subtiele kunstwerkjes, verborgen in de binnenstad, voor evenveel kleine verwondermomentjes.

‘After The Goldrush’, zo heet de artistieke zoektocht naar de kleine kunstwerkjes van Tom van Ryckeghem. “Ik ben erg vereerd dat ik dit mag doen”, zegt de 42-jarige Barakkenaar, die leraar muzische vorming is in BULO Blijdhove.

“In elk van mijn werkjes zit een heel persoonlijk verhaal of een herinnering vervat. Er zitten ook folklore-elementen en geschiedenis in verwerkt. Origineel gaat het om fotogravures, die ik op porseleinen tegeltjes heb overgezet en waarin ik spikkeltjes bladgoud heb verwerkt. Het tactiele porselein geeft een enorme gelaagdheid aan mijn werk.”

Glinsterend porselein

De kleine tegeltjes hangen aan muren in alle hoekjes van de binnenstad. “In de Barakken hangen er een tweetal. Er is er ook eentje dat waarschijnlijk nooit gevonden zal worden door volwassenen, maar zeker en vast wel door kinderen. Het glinsteren van het porselein kan helpen om de werkjes op het spoor te komen. Het project is niet als wandeling bedoeld. Wel hoop ik dat mensen naar de tegeltjes op zoek gaan, ze ontdekken en verwonderd stil blijven staan bij het kunstwerkje én de mooie omgeving.”

Nieuwe trekpleister

“Dit kan een nieuwe trekpleister worden voor de stad”, pikt directeur Chiel Vandenberghe van CC De Steiger in. “Het zoeken naar de 15 verborgen kunstwerkjes zorgt alvast voor een speels element. Het is ook een idee dat in de toekomst verder kan groeien.”