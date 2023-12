Kunstenaar Simon Bruneel maakt muurschildering voor verjaardag asielcentrum Jabbeke

De veelzijdige kunstenaar Simon Bruneel plaatste, naar aanleiding van het éénjarig bestaan van het asielcentrum, een muurschildering op het gebouw. Deze kwam er ter vervanging van het logo van de civiele bescherming.

Simon Bruneel uit Lichtervelde is vooral een illustrator, maar hij maakt ook muurschilderingen en etsen. “Drie handen, in verschillende huidskleuren, vormen samen een hart. Je ziet niet of het handen zijn van een vrouw, man of kind. Dat leek mij ideaal voor op die muur”, zegt kunstenaar Simon Bruneel over de muurschilderij van maar liefst tien op twintig meter. “Ook mensen die in het asielcentrum verblijven, hebben eraan meegeholpen.” (PA)