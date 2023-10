Kunstenaar presenteert ‘De Wieg van het Heelal’

Onder zijn artiestennaam Francesco Fransera vertelt Frans De Medts het verhaal van ‘De wetenschappelijke omwenteling van deze eeuw’ in zijn solotentoonstelling ‘De Wieg van het Heelal’ in Kapel Rozenkrans.

Francesco Fransera (Frans De Medts) liet architectuur en wetenschap samenvloeien in zijn kunst. In zijn proefschrift (richting bouwkunde, architectuurwetenschappen), gaat hij op zoek naar een nieuwe bouwwijze die beantwoordt aan zijn nieuw wereldbeeld. Hij onderzoekt hoe in de kosmos alles met alles is verbonden

“Iedereen kent schaatsers op het ijs die pirouettes maken”, legt Frans uit. “Als ze plots hun armen intrekken, kunnen ze vlugger draaien. Maar ook de allerkleinste, elementaire deeltjes maken gebruik van de hefboom. Dit maakt duidelijk dat werkelijk alles met alles is verbonden door een ‘Kleinste Ruimte Actie’. Net zoals diezelfde gebeurtenis zich voor de eerste maal voordeed bij het ontstaan van het heelal, doet ze zich miljarden malen per seconde voor in bijvoorbeeld elke cel van ons lichaam. Dit brengt ons bij de meest mysterieuze vraag van wetenschappelijk filosofische aard: waarom bestaat er iets dat veel groter is dan ons en tegelijk deel uitmaakt van ons?”

Leonardo da Vinci

De kunstenaar raakt hiermee aan de allergrootste openstaande vragen in de fysica en doet zelfs een internationaal gepubliceerd voorstel. De nieuwe bouwwijze van de kunstenaar/architect bestaat uit een structuur die stabiliteit krijgt dankzij ‘stijve bouwknopen’. Kruisende balken (die een hefboomwerking doen ontstaan) maken het mogelijk om alle krachten die op de constructie werken, op te vangen, zoals windstoten en aardbevingen. Op die momenten werken de knopen als ‘veren’: de krachten worden per knoop in kleine hoeveelheden opgevangen. Deze bouwtechniek laat ook een feeërieke architectuur toe met boeiende beeldende structuren. “Ook wetenschapper/kunstenaar Leonardo da Vinci en Panamarenko begrepen goed het inzicht en de waarde van de werking van de hefboom”, aldus Frans. “Ook ik ga op deze weg verder en verwerk op een kunstzinnige en poëtische manier vernieuwende inzichten in mijn kunst.”

Albert I-laan 54A, Oostduinkerke, tot 8 oktober zaterdag 14-18 uur en zondag 10-18 uur – gratis toegang.