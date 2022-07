Kunstenaar Nick Ervinck exposeert in Stadspark en Noordhof in Roeselare

Deze zomer en dit najaar kleurt het stadspark van Roeselare geel. Nick Ervinck, cultureel ambassadeur 2020-2023, stelt enkele monumentale sculpturen tentoon in het Roeselaarse stadspark, nog tot het einde van het jaar.

Na zijn succesvolle passage met tekeningen en keramieksculpturen in het Roeselaarse kunst- en erfgoedhuis Ter Posterie (expo GNI-RI may2022) keert de internationaal gerenommeerde kunstenaar nogmaals terug naar zijn geboortestad met een unieke openluchttentoonstelling: GNI-RI jul2022, Nick Ervinck in het stadspark.

Nick Ervinck presenteert vier monumentale werken in het Noordhof en het Stadspark. Van vrijdag 15 juli tot en met eind 2022 kan je deze bewonderen in het kenmerkende Nick Ervinck-geel. Het zijn verrassende ingrepen in de groene ademruimte van het park.

Bovendien krijgt Roeselare met het werk THEPIEN een primeur: het is voor het eerst in België te zien. De andere werken, THILAP, OLNETOPIA en EMISOLB, reisden al de wereld rond. Een vijfde sculptuur die nu nog in de maak is, zal deze vier werken in augustus komen vervoegen.

Cultureel ambassadeur van Roeselare

Nick Ervinck werd in 1981 geboren in Roeselare en groeide op in Kortemark. Vanaf zijn 15de studeerde hij aan de Kunstacademie van Brugge en aan de KASK in Gent. In Lichtervelde installeerde hij een atelier in een voormalige autogarage, een plek die snel uit zijn voegen zou barsten. Van hieruit stuurde hij zijn bekende felgele polyester sculpturen de wereld in.

Meer en meer kwamen hier digitale en handmatige tekeningen bij, ook keramieken, 3D-prints, animatievideo’s, projecten die op elkaar inwerkten en één groot polymorf oeuvre zijn gaan vormen. Wereldwijd staan zijn kunstwerken in de belangstelling, want de eigen beeldtaal die hij ontworpen heeft, een combinatie van high technology en ambachtelijk werken, levert volstrekt originele creaties op die een grens opzoeken tussen kunsthistorische traditie en de mogelijkheden die nieuwe media bieden, in het bijzonder een 3D-printtechniek.

In 2020 werd Nick Ervinck uitgeroepen tot cultureel ambassadeur van Roeselare voor de jaren 2020-2023. Ervinck had een internationale solotentoonstelling in Finland, een evenement dat zelfs in pandemische tijden 85.000 toeschouwers lokte.

Dit jaar exposeert hij in de Sint-Jakobskerk in Gent, in Sint-Pieters-Kapelle (Middelkerke) en Lokeren en nu weer in zijn thuisstad Roeselare.