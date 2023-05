Kunstenaar neemt gevel Reuzenhuis in Tielt onder handen

Er is een nieuw muurschilderij in de maak bij Freinetschool Het Reuzenhuis in Tielt. Het gaat om een werk van de Dentergemse kunstenaar Rudi Snauwaert, die werkt als klusjesman bij Freinetschool Het Reuzenhuis en vorig jaar ook al een eerste schilderij maakte op een van de gevels van de school.

Snauwaert begon op jonge leeftijd als cartoonist en ontdekte op latere leeftijd de kunst van de collage en stuitte zo naar eigen zeggen op een wereld van onbegrensde fantasie. “Humor en surrealisme spelen steeds een belangrijke rol in mijn werken”, zegt Rudi. “Ik laat me onder andere inspireren door beelden, boeken of magazines vanaf de jaren 50 en door twee of meerdere verschillende afbeeldingen bij elkaar te plaatsen, creëer ik een totaal nieuwe wereld. Voor mijn installaties schuim ik kringwinkels en rommelmarkten af op zoek naar bruikbare spullen. Sinds de lockdownperiode is daar het schilderen nog bijgekomen.”

Na een eerste mural vorig jaar is de kunstenaar nu dus bezig met een nieuw werk. Het zal voorgesteld worden op donderdag 18 en vrijdag 19 mei. Op beide dagen loopt tussen 10 en 18 uur op school ook een tentoonstelling met een overzicht van (een deel van) de werken die de kunstenaar de voorbije twee jaar maakte. De tentoonstelling omvat collages, schilderijen, tekeningen, objecten en installaties. Bezoek is gratis. (SV)