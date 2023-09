Kunstenaar Marcase stelt werken tentoon in Brussel

Twee werken van kunstenaar Marc Vanhaesebrouck (77) uit Olsene zijn sinds kort te zien in het gemeentehuis. Daarbovenop stelt Marcase – zijn artiestennaam – momenteel ook werk tentoon in twee exposities in Brussel.

Marc Vanhaesebrouck woont al sinds zijn huwelijk in 1970 in Olsene, maar werd in 1946 geboren in Wakken. “En dat zit toch nog steeds in het bloed”, zegt Marc. “In Wakken kwam ik uit een welgestelde familie, zeker langs mijn vaders kant. Ik ging op mijn zestiende al kunstonderwijs volgen, maar dat was geen evidentie. Een leraar van het college moest mijn ouders komen zeggen dat ik een kunstenaarsziel had. Ik zou beter thuishoren in artistiek onderwijs en dan kon ik nog steeds architect worden, zo zei hij. Dat is natuurlijk nooit gebeurd, maar dat was destijds voldoende om mijn ouders te overtuigen.”

Expressie

“Op de kunstschool leerde je destijds niet om een eigen stijl en persoonlijkheid te ontwikkelen, enkel om technisch juist te tekenen. Na de gewone lesuren ging ik ook naar de academie, daar was het artistieke belangrijker. Ik kreeg er les van onder meer Roger Raveel en Armand Blondeel. Die zag mij tijdens een les met een levend model met mijn potloodje de verhoudingen juist afmeten en gaf me onder mijn voeten: je komt hier niet voor het technisch tekenen. Blondeel nam het potlood over en maakte uit de losse pols een perfecte tekening. Ik probeerde het zelf ook maar dat kon ik toen niet, ik tekende monstertjes. Maar zelfs als het hoofd wat te groot of te klein was, dat was voor hem niet erg, het ging over de expressie.”

Abstracte stijl

Marcase studeerde in 1968 af na hogere studies in de schilderkunst maar brak pas in 1976 door in de kunstwereld toen hij laureaat werd in de kunstprijs La Jeune Peinture Belge. Na korte omzwervingen in het interieurdesign en de reclamewereld, volgde Marc een extra opleiding om les te mogen geven. Hij werkte de rest van zijn carrière als kunstleraar in middelbare scholen. Zelf bleef hij altijd kunst maken, tentoonstellen en prijzen winnen. Zijn stijl evolueerde langzaam van de hyperrealistische stijl die hij op de kunstschool leerde, naar zijn huidige, erg abstracte stijl. Pas na zijn pensioen kwam die tot volle uiting.

Kleur en lijn

“Toen ik nog voltijds werkte, dacht ik altijd dat ik wel zou schilderen in het weekend of in de vakanties maar het onderwijs bleef toch altijd hangen. Om te schilderen moet je geest vrij zijn. Pas na mijn pensioen had ik die vrijheid en de rust en ben ik in plaats van realistische meer met lyrische en geometrische elementen gaan werken. Ik zoek de grenzen van het medium op. Een schilderij bestaat in essentie uit lijnen en vlakken. De lijn staat daarbij meestal in functie van het vlak maar bij mij niet. Kleur en lijn zijn minstens even belangrijk en de lijn is vaak het meest opvallende aan het werk.”

De kenmerkende stijl van Marcase is voor onbepaalde tijd te bewonderen in het gemeentehuis of elke donderdag, vrijdag en zaterdag van september in de Sophie Van den Bussche Gallery in de Barthélémylaan in Brussel. Daarnaast hangt tot 15 september ook nog kunst van Marcase in Tour & Taxis – Maison de la Poste voor de tentoonstelling ‘Evolution 04’ by ArtandAdvice.