Kunstenaar Marc Van Hecke geeft beelden aan winnaars van wedstrijd

Kunstenaar Marc Van Hecke exposeerde deze zomer in Lissewege met het beeld van de olifant ‘Oli’, en verlootte toen een kleine versie ervan aan wie zo dicht mogelijk kon raden hoeveel het beeld woog, hoelang hij eraan gewerkt had en hoeveel elektroden hij ervoor gebruikt had.

Roos Courtens uit Brugge wist de vragen het best te beantwoorden en mocht haar beeldje komen halen. Van Hecke nam dit jaar ook weer deel aan Gluren Bij Kunstenaars. Iedere bezoeker kon toen een formulier met zijn gegevens invullen. Uit de 330 ingediende formulieren trok zijn kleindochter Nika twee winnaars. Het beeldje ‘De Knots’ ging naar Lucrèce Kindt uit Meulebeke (niet op de foto) en Mathias DeBuf uit Oostende mocht ‘Ik help je naar de top’ mee naar huis nemen. (JG)