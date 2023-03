Kunstenaar Georges Schelstraete uit Oostrozebeke stelt vierde boek én tentoonstelling voor

Beeldend kunstenaar Georges Schelstraete uit de Kanaalweg in Oostrozebeke is 75 geworden. Deze mijlpaal in zijn leven wil hij op een speciale manier vieren, samen met de vele bewonderaars van zijn sculpturen. Georges is voor Oostrozebeke zowat de huiskunstenaar die vaak voor grote gelegenheden wordt opgetrommeld.

Zo maakt hij bij de jaarlijkse kampioenenviering een individuele tekening voor de sportlaureaten. Hij is ook de man achter de jaarlijkse kunsttentoonstelling van de plaatselijke kunstkring ORK. Intussen heeft Georges zijn vierde kunstboek klaar dat hij aan het grote publiek wil voorstellen.

Bundeling mooiste werk

“Mijn vierde kunstboek is eigenlijk een bundeling van het mooiste werk van de laatste vijf jaren. Je kan intekenen tot 26 maart. Tijdens de promotieperiode kan je het boek krijgen tegen een heel gunstige prijs van 36 euro. Het boek zelf telt 160 pagina’s en bevat 140 tekeningen en foto’s van mijn beelden. Het boek is voorzien van een harde kaft”, licht Georges toe. Intekenen voor het boek kan via www.zjors.be.

Tentoonstelling

Naast het vierde boek staat er ook een tentoonstelling gepland van zaterdag 8 april tot paasmaandag 1 mei, telkens van 10 tot 18 uur op zaterdag en zondag en op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 14 tot 18 uur. Je kan hiervoor naar het kasteeldomein De Ghellinck Kortrijkstraat 110 A in Wortegem-Petegem. Tijdens de tentoonstelling is er geregeld een concertje.