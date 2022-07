Kunstenaar DD Trans exposeert in driesterrenrestaurant: “Hof van Cleve is de perfecte etalage voor mijn werk”

Exquis tafelen en ondertussen genieten van unieke kunst, bij het driesterrenrestaurant Hof van Cleve van chef-kok Peter Goossens is het al enkele jaren een evidentie. Nog tot eind dit jaar mag een West-Vlaming er de wanden opfleuren: Ruiseledenaar Frank Tuytschaever, beter bekend onder zijn artiestennaam DD Trans. “Dit geeft me een geweldige boost”, zegt hij. “Als je je karretje aan de Eddy Merckx van de internationale gastronomie kan hangen, mag je niet twijfelen.”

Een dartspijltje waarvan de vleugels naar beneden hangen, een hart gemaakt uit vleeshaken, een cirkelvormige waterpas, een hagelwit bord waar een flinke hap uit is genomen… Het zijn enkele van de vijftien werken van DD Trans die momenteel te bewonderen zijn aan de strakke muren van Hof van Cleve in Kruisem.

Met drie Michelinsterren en 19,5 op 20 bij Gault&Millau is het restaurant van levende legende Peter Goossens ansolute culinaire top, maar die topklasse gaat verder dan wat er aan tafel geserveerd wordt. Sinds 2018 heeft de zaak een nieuwe traditie: telkens krijgt een Belgische artiest de kans om een jaar lang zijn kunst in het restaurant te tonen. “Toen exposeerde Kortrijkzaan Kris Martin hier een jaar lang. Hij is de man achter onder meer de metalen versie van het Lam Gods op het strand van Oostende. Hij ontwierp ook het graf van Jan Hoet”, zegt Peter Goossens.

© JC

Na onder anderestills van videokunstenaar David Claerbout en foto’s van dEUS-frontman Tom Barman is het nu de beurt aan DD Trans, wat staat voor Dagdagelijkse Dingen Transformeren. Achter DD Trans schuilt Frank Tuytschaever (59) uit Ruiselede die parttime als opvoeder bij Mivalti in Tielt werkt, maar vooral een kunstenaar in hart en nieren is.

“Op mijn vijftiende maakte ik mijn allereerste creaties”, legt hij uit. “Dat waren kleine beelden in keramiek. Enkele jaren later stelde ik al tentoon in het cultuurcentrum van Tielt. Met dank aan mijn mama, die gek was op kunst. Onze vakanties spendeerden we in kunststeden. Het is me met de paplepel ingegeven.”

Microbe

Op zijn 22ste legde Frank zijn focus op hedendaagse kunst en zijn werk werd al snel opgepikt door Richard Foncke, een topgalerie in Gent. “Ik stond er tussen kleppers als Andy Warhol en Marcel Broodthaers.”

“Ik zie mijn werk als een moderne vorm van surrealisme met een vleugje pop-art, in de sfeer van René Magritte en Marcel Broodthaers”

Twintig jaar later laste hij een pauze in. “De gang van het leven”, omschrijft hij die keuze. “Ik had ook het gevoel dat ik iets te veel kermiskoersen onder de eigen kerktoren aan het rijden was. Het was me allemaal iets te lokaal. Zeven jaar geleden ben ik dan opnieuw beginnen creëren. Mee onder impuls van mijn kinderen, die vonden dat ik mijn talent aan het verwaarlozen was. Kunst is een microbe, je kan het niet tegenhouden.”

© JC

Zijn kunst omschrijft de man als minimalistisch. “Ik grijp in op bestaande objecten uit onze alledaagse wereld. Mijn inspiratie doe ik overal op: bij me thuis, op het werk, in het straatbeeld… Het is perfect mogelijk dat er me in de keuken of badkamer een idee te binnen schiet. Ik beschouw het als een moderne vorm van surrealisme – waar ons land wereldberoemd voor is – met een vleugje pop-art, in de sfeer van René Magritte en Marcel Broodthaers. Ik wil mensen doen stilstaan bij mijn kunstwerken, ze aan het denken zetten. Achter elke creatie steekt symboliek. De cirkelvormige waterpas, bijvoorbeeld: mensen op een verkeerd been zetten. Of het uit vleeshaken gemaakte hart: liefde kan ook scherpe randen hebben.”

Alles te koop

Dat hij nog tot december in Hof van Cleve mag exposeren, beschouwt Frank als een hele eer. “Peter Goossens is de Eddy Merckx van de internationale gastronomie. Als zo’n monument je die vraag stelt, mág je gewoon niet twijfelen.”

© JC

Peter glundert. “Ik vind het werk van Frank absolute top. Het past bovendien perfect in ons concept. Alles wat hier hangt, is ook te koop. Onze zaalmedewerkers kunnen de gasten alle nodige informatie geven en in de inkomhal kan je de hele catalogus van DD Trans inkijken. Wat Frank doet, verdient alle steun.”

Woorden die Frank zowaar doen blozen. “Het Hof van Cleve zorgt voor een geweldige boost. In musea kijken mensen maximaal enkele minuten naar een kunstwerk, hier hebben ze uren de tijd om het te bestuderen. Het beroemde Museum Voorlinden in het Nederlandse Wassenaar bezit zeven werken van mij, ik stelde eerder al tentoon in de winkel van Walter Van Beirendonck in Antwerpen en in het Spaanse Ronda mocht ik mijn creaties tonen in Frente Arte, de studio waar The Ideal Crash van dEUS opgenomen is. Wel, ik plaats Hof van Cleve in datzelfde rijtje. Een toplocatie.”

Vrienden

De passage in Hof van Cleve helpt DD Trans om zich van het grote pak te onderscheiden, zegt hij. “De kunstwereld is een harde sector vol concurrentie. Je moet je kunnen profileren en je hoofd boven het maaiveld durven uitsteken. Met Mulier Mulier heb ik nu een topgalerij die me in Knokke en Brussel vertegenwoordigt. In combinatie met expo’s zoals bij Peter maak ik op die manier het verschil.”

“In musea kijken mensen maximaal enkele minuten naar een kunstwerk, hier hebben ze uren de tijd om het te bestuderen”

“De komende jaren wil ik verder op internationaal vlak naam maken. Recent exposeerde ik nog in Marseille en momenteel is mijn werk ook in Israël te zien. Ik ben elke dag met kunst bezig. Met mijn handen iets nieuws creëren, maar in mijn hoofd schieten constant ideeën weg en weer. Wat ik doe, ziet er op het eerste gezicht eenvoudig uit, maar er is altijd bijzonder goed over nagedacht. Het concept moet áf zijn.”

© JC

Frank wil in oktober met zijn familie gaan tafelen in het driesterrenrestaurant. “Als wederdienst voor Peter”, zegt hij. “In 2017 schoof ik hier al eens de voeten onder tafel om de vijftigste verjaardag van mijn vrouw te vieren. Toen kende ik Peter alleen vanop televisie, nu zijn we stilaan vrienden aan het worden. Ik ben van plan om hem en Kris Martin, die me hier introduceerde, op een etentje te trakteren bij Willem Hiele in Oudenburg. Maar mijn favoriete gerecht is en blijft de vol-au-vent met verse frietjes op de wijze van Peter Goossens.”

Nog dit: wie een DD Trans aan de muur wil, moet daar gemiddeld 4.000 euro voor veil hebben.