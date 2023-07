Kunstenaar Cedric Peers stelt werk tentoon in restaurant in en vervoegt daarmee indrukwekkend lijstje

Kunstenaar Cedric Peers uit Knokke-Heist exposeert de hele zomer lang in restaurant Imperial in De Panne. “Er zijn weinig plaatsen waar gastronomen zo direct met kunst geconfronteerd worden als in dit restaurant. Terwijl bezoekers op hun kreeft wachten, de specialiteit van het huis, genieten ze van een tentoonstelling”, zegt Cedric.

Restaurant Imperial is bij kunstenaars een bekende zaak. Al sinds 1986 worden driemaandelijkse expo’s met beginnende kunstenaars georganiseerd. Nu is Cedric Peers uit Knokke-Heist dus aan de beurt. “Enkele namen die onsterfelijk zijn geworden, gingen me voor”, zegt de kunstenaar trots. Denk aan Karel Appel, Corneille, Pierre Alechinsky, Panamarenko en Delvaux om er maar een paar te noemen.”

Vanaf deze zomer mag Cedric dit lijstje aanvullen. Uitbater Sidney Voet: ‘Mijn vader startte deze traditie en Cedric zal de eerste pop-art kunstenaar zijn die we ondersteunen. Wij hebben zijn vernieuwende werken ontdekt in zijn galerij in Knokke en tonen dit graag aan onze klanten. Voor de gelegenheid werden enkel werken vervaardigd die naar de Panne verwijzen.” (MM)