Kunstenaar Bert uit Heule maakt realistisch beeld van Piet Huysentruyt voor zijn verjaardag

Kunstenaar Bert Vanwynsberghe uit Heule bij Kortrijk heeft een realistisch standbeeld gemaakt van de bekende tv-chef Piet Huysentruyt. Hij maakte het standbeeld van 85 centimeter groot op vraag van de vrienden van Piet, als cadeau voor zijn zestigste verjaardag. Maar het beeld heeft ook een bijzondere extra: een hanenkam! “Die hanenkam staat symbool voor het feit dat Piet een echt haantje-de-voorste is in de kookwereld.”

Kunstenaar Bert en zijn standbeeld van Piet Huysentruyt. © Bert Vanwynsberghe

De afgelopen twee maanden was kunstenaar Bert Vanwynsberghe uit Heule ieder weekend opnieuw druk in de weer om een realistisch standbeeld te maken van chef-kok Piet Huysentruyt. “De vrienden van Piet hadden mij gecontacteerd met de vraag om een kunstwerk voor hem te maken. Ik heb hen toen verschillende voorstellen gedaan en zo zijn we terecht gekomen bij het beeld dat half zo groot is als Piet. Zo is het echt een persoonlijk kunstwerk geworden”, vertelt Bert.

Het proces van het standbeeld © Bert Vanwynsberghe

Het kunstwerk was een heel proces voor Bert. “Het is gemaakt van een speciaal soort klei, want met gewone klei zou ik het nooit zo gedetailleerd kunnen maken.” Ondertussen staat het beeld al bij Piet Huysentruyt in Zuid-Afrika. “Ze hebben de sokkel, waarop het staat gebruikt als valies om het naar daar te vervoeren. En zo staat het nu gepresenteerd in zijn huis. Ik heb wat video’s gekregen met zijn reactie toen hij het kreeg en hij was er erg blij mee.”

Hanenkam

Maar Bert maakte niet zomaar een standbeeld van Piet. “Toen ik eraan bezig was, vond ik dat het beeld nog iets extra nodig had. Mijn eerste idee was dan een hanenkam, die op het beeld kan gezet worden. Want als chef is Piet ook een echt haantje-de-voorste. Het is ook een leuke verwijzing naar de woordspeling Coq (kok) au vin. Maar volgens mij is Piet ook een echte punker in de keuken en daar past de hanenkam perfect bij. Van zijn vrienden heb ik gehoord dat hij die hanenkam er altijd zal opzetten.”

Close up van het beeld met hanenkam © Bert Vanwynsberghe

“Mijn stijl is over het algemeen erg realistisch. Ik heb bijvoorbeeld ook de bloemen aan het Stationsplein van Kortrijk geschilderd. Van ver lijken ze erg realistisch en als je dichtbij komt, zie je het ruwere borstelwerk.” Wie meer informatie wil over de kunstwerken van Bert kan terecht op zijn website.