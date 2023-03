Kunsteducatieve organisatie Mu-zee-um verhuist naar Edith Cavellstraat en nodigt er Jan Decleir uit

Mu-zee-um verhuist binnenkort zijn kantoren naar LABO in Edith Cavellstraat, waar de kunsteducatieve organisatie al langer workshops organiseert. Voor de verhuizing begint, ontvangen ze er vrijdag een topper: acteur en kunstenaar Jan Decleir.

“22 jaar geleden zijn we gestart in de oude bibliotheek in het Feest- en Kultuurpaleis op het Wapenplein, waar we fungeerden als ‘educatieve dienst’ van het Stedelijk Museum van Oostende”, vertelt coördinator Ewout Vanhoecke. “Het was meteen een schot in de roos. Maar in 2005 sloot het Stedelijk Museum en het Feest- en Kultuurpaleis werd een winkelcentrum.”

Weinig ruimte in Romestraat

“De stad Oostende stelde de Omnia in de Sint Sebastiaanstraat 16 ter beschikking. We evolueerden met onze werking naar een kunst- en cultuureducatieve draaischijf voor tal van partners in Oostende. In 2011 kregen we te horen dat het pand in de Sebastiaanstraat niet meer voldeed aan de veiligheidsnormen en dus moesten we dringend een andere locatie zoeken. De toenmalige directeur van Mu.ZEE nodigde ons eind 2011 uit om het vroegere Art-Café in te palmen, dat al geruime tijd leeg stond.”

“In 2012 startten we onze werking in de Romestraat en dit was tevens een blij weerzien van de Ensors en de Spilliaerts”, vervolgt Ewout. “De locatie was prachtig, maar we hadden er minder plaats en ateliers. Daarom zochten we telkens naar pop-upruimtes in de buurt. Zo zaten we in het oude Co-Center, de Van Iseghemlaan en de Edith Cavellstraat, waar we nu nog ateliers hebben. Met de bijkomende ruimtes konden we telkens vier klasgroepen per halve dag ontvangen.”

Jan Decleir

“Maar helaas – voor ons – moeten we nu plaats maken in de Romestraat voor een nieuwe, tijdelijke horecazaak. Zoals steeds bleven we niet bij de pakken zitten Dank zij de stad Oostende konden we het voorbije jaar een mezzanine bouwen in LABO in de Edith Cavellstraat 10B. Vanaf 20 maart verhuizen we onze administratie en toebehoren naar LABO. Voor de verhuizing staat nog een topactiviteit op het programma. Vrijdag dompelt Jan Decleir jongeren van 15 tot 35 jaar onder in zijn beeldend werk met als titel ‘ZWART-WIT’. Meer dan 50 jongeren schreven zich in.”