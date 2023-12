Kunstatelier Mivalti in Tielt viert tiende verjaardag met overzichtstentoonstelling

Ateljee44 bestaat tien jaar en dat jubileum wordt stevig in de verf gezet met een overzichtstentoonstelling met honderden werken van ruim 35 kunstenaars. De expo is nog tot en met begin januari te bewonderen in het voormalige bank-en verzekeringskantoor tegenover het politiegebouw in de Kortrijkstraat.

“Eigenlijk is dit nog maar een fractie van de kunst die we in de voorbije tien jaar maakten”, zegt begeleider Bas Tillie. Nochtans is zowat elke ruimte van het voormalige kantoor gevuld met kleine en grote kunstwerken.

“Al hebben we bewust voor wat nieuwere werken gekozen om de boel fris te houden. Anderzijds vonden we het ook belangrijk om iedereen aan bod te laten komen. Deze expo gaat niet over een individu, maar over wie we allemaal samen zijn, als collectief. De titel ‘tête à tête’ verwijst naar het feit dat we graag de koppen samen steken rond kunst. Hoe we bij dit pand terecht zijn gekomen? Ik zit bijna dagelijks op de trein met een dame die hier in dit kantoor werkte. Zij was het die me vertelde dat het kantoor leeg zou komen te staan na de verhuis naar het station. Wij waren op zoek naar een geschikte exporuimte dus zo ging de bal aan het rollen. De directie stond meteen open voor ons idee. Daar zijn we dankbaar voor, want dit is een fantastische locatie.”

Verrijking voor de werking

“Ateljee44 is tien jaar geleden ontstaan onder impuls van de broer van één van onze gasten, die enorm goed kon tekenen en schilderen”, weet algemeen directeur Jan Steel. “Toen Johan overleed, groeide het idee om een écht kunstatelier op te richten en zo is Ateljee44 ontstaan. Het is een enorme verrijking gebleken voor onze werking. Het is overigens lang niet de eerste keer dat we exposeren. Eerder hadden we ook al een expo in Watou, terwijl we destijds bijvoorbeeld ook meewerkten aan Coming World Remember Me in Ieper. Bovendien werken we ook nog steeds samen met de kunstacademie van Tielt.”

Wie zelf de expo ‘tête à tête’ in de Kortrijkstraat 81 wil bezoeken kan dat gratis op 5, 7, 12, 14, 19, 21 december tussen 9.30 en 11.30 uur. Op 27 en 28 december en op 2, 3 en 4 januari kan je er terecht tussen 9.30 en 15 uur.